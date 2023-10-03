ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Мы тебя любим!» Преданные поклонники стекаются в Ноблесснер, чтобы своими глазами увидеть знаменитую корейскую поп-звезду

Преданные поклонники из Эстонии и других стран собрались перед зданием литейного цеха в Ноблесснере за несколько часов до начала концерта. Многие принесли с собой плакаты и флаги. Например, на одном флаге (в данном случае это был флаг Латвии) фанаты написали: «Приезжай сразу сново в Балтику» и «В следующий раз в Латвию»! Еще до 17:00 у цеха выстроилась длинная очередь, несмотря на то, что начало концерта запланировано на 19:30.