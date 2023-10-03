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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Мы тебя любим!» Преданные поклонники стекаются в Ноблесснер, чтобы своими глазами увидеть знаменитую корейскую поп-звезду

Limon.ee Таави Сепп
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Фото: Taavi Sepp

Всемирно известная южнокорейская поп-звезда B.I (Ким Хан Бин) выступает сегодня в Таллинне в литейном цехе Ноблесснера, пишет Elu24.

Преданные поклонники из Эстонии и других стран собрались перед зданием литейного цеха в Ноблесснере за несколько часов до начала концерта. Многие принесли с собой плакаты и флаги. Например, на одном флаге (в данном случае это был флаг Латвии) фанаты написали: «Приезжай сразу сново в Балтику» и «В следующий раз в Латвию»! Еще до 17:00 у цеха выстроилась длинная очередь, несмотря на то, что начало концерта запланировано на 19:30.

B.I - южнокорейский музыкант, автор-исполнитель и продюсер. После выпуска своего первого сольного альбома в 2021 году рэпер начал активно развиваться в мировой музыкальной индустрии. Его дебютный альбом «Waterfall» завоевал огромную популярность, а клип на сингл «Illa Illa» стал первым клипом мужского K-Pop исполнителя, который за 24 часа набрал на YouTube более 10 миллионов просмотров. Журнал Time признал альбом одним из лучших K-Pop альбомов года.

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