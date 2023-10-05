СТРАСТИ КИПЯТ ⟩ Волостная управа ответила эстонцу, унаследовавшему дом: незаконные постройки должны быть узаконены или снесены

«Я настолько увяз в делах этой волости, что так и не смог достойно дойти до конца», - жалуется в программе Kuuuurija Роберт Ныукас, проживающий в Луйге, волость Кийли, рассказывая о том, как он уже восемь лет пытается привести в порядок документы, касающиеся его имущества и дома, но безрезультатно, пишет Elu24.