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15-летняя дочь Миллы Йовович ошеломила смелым образом на обложке известного глянца

Limon.ee
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Милла Йовович с дочерью Эвер Андерсон.
Милла Йовович с дочерью Эвер Андерсон. Фото: DGP/IS/MPI/Capital Pictures

Юная модель позировала для страниц журнала Vanity Fair.

Дочь известной актрисы украинского происхождения Миллы Йовович - актриса и модель Эвер Андерсон - активно развивает модельную карьеру, пишет ТСН.

Девушка все чаще появляется на страницах известных глянцев и украшает обложки. В этот раз 15-летняя Эвер, которой уже через месяц исполнится 16 лет, попозировала для страниц итальянской версии журнала Vanity Fair.

Юная модель украсила обложку глянца. Перед фотокамерами Эвер Андерсон позировала в стильном, но в то же время смелом наряде от итальянского бренда Miu Miu. Модель предстала в белой футболке, которая была заправлена в трусы, и кофте.

«Благодарю самых талантливых и особенных фотографов за то, что вы всегда воплощаете свою магию в действие. Я просто обожаю вас и горжусь тем, что меня заметили в выпуске Vanity Fair», - отметила Эвер.

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