15-летняя дочь Миллы Йовович ошеломила смелым образом на обложке известного глянца

Дочь известной актрисы украинского происхождения Миллы Йовович - актриса и модель Эвер Андерсон - активно развивает модельную карьеру, пишет ТСН.

Девушка все чаще появляется на страницах известных глянцев и украшает обложки. В этот раз 15-летняя Эвер, которой уже через месяц исполнится 16 лет, попозировала для страниц итальянской версии журнала Vanity Fair.

Юная модель украсила обложку глянца. Перед фотокамерами Эвер Андерсон позировала в стильном, но в то же время смелом наряде от итальянского бренда Miu Miu. Модель предстала в белой футболке, которая была заправлена в трусы, и кофте.