67-летняя звезда «Секса в большом городе» разделась на камеру и похвасталась фигурой, как у 40-летней

Реально ли выглядеть на 40, когда вам 60? А 67? Ким Кэттролл, та самая Саманта из популярнейшего сериала всех времен и народов «Секс в большом городе», доказала, что при правильном уходе за собой даже в 70 можно предстать соблазнительно и привлекательно.

После появления в сериале «И просто так» - сиквела оригинального «Секса» - мир вспомнил, какими же обворожительными были актрисы, исполнявшие главные роли. Сердцеедка Саманта снова в деле! Мужчины, берегитесь, ведь Кэттролл хвастается фигурой в одном лишь нижнем белье.

В новой рекламе Skims бренда Ким Кардашьян Кэттролл показывает стройную и подтянутую фигуру, говорит томным голосом и стреляет глазами. Одним словом, соблазняет всех, кто смотрит на нее. И имеет полное на это право, ведь выглядеть так в 67 лет незаконно!