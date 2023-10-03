Саманта из «Секса в большом городе» примерила знаменитые Skims от Кардашьян, а заодно восхитила всех шикарной для такого возраста фигурой, пишет Лайф.
67-летняя звезда «Секса в большом городе» разделась на камеру и похвасталась фигурой, как у 40-летней
Реально ли выглядеть на 40, когда вам 60? А 67? Ким Кэттролл, та самая Саманта из популярнейшего сериала всех времен и народов «Секс в большом городе», доказала, что при правильном уходе за собой даже в 70 можно предстать соблазнительно и привлекательно.
После появления в сериале «И просто так» - сиквела оригинального «Секса» - мир вспомнил, какими же обворожительными были актрисы, исполнявшие главные роли. Сердцеедка Саманта снова в деле! Мужчины, берегитесь, ведь Кэттролл хвастается фигурой в одном лишь нижнем белье.
В новой рекламе Skims бренда Ким Кардашьян Кэттролл показывает стройную и подтянутую фигуру, говорит томным голосом и стреляет глазами. Одним словом, соблазняет всех, кто смотрит на нее. И имеет полное на это право, ведь выглядеть так в 67 лет незаконно!
История Ким Кэттролл в целом служит вдохновением для женщин, считающих, что «уже стары» для чего-то. Ведь знаменитость изначально хотела отказаться от роли Саманты в «Сексе в большом городе» из-за возраста: на момент предложения актрисе было 41 и она считала себя неподходящей. Но, рискнув, Кэттролл доказала себе и всем, что возраст - не приговор. И в новом видео со своим участием еще раз это показала: сексуально можно выглядеть и в 67 лет, если быть уверенной в себе.