Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака: Тельцам не стоит пытаться изменить ситуацию, а Весов будут подстерегать неприятности

Атмосферу в семье не назовешь благоприятной: родственники требовательны и даже придирчивы. Некоторым Львам придется изменить планы, касающиеся отдыха и досуга, чтобы заняться домашними делами. С точки зрения романтических отношений день хорош, вероятны интересные встречи.

Дева

Нежелательно в этот день отправляться в поездки, и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Помните, что вдали от дома вас могут подстерегать неприятности и опасности, а разлука с членами семьи станет причиной серьезных осложнений в отношениях. Взаимопонимание с любимым человеком практически отсутствует. Вы склонны капризничать в надежде привлечь к себе внимание, но приводит эта тактика лишь к новым осложнениям.

Успехи в деловой сфере весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей, некоторым Девам придется даже отказаться от запланированных развлечений.

Весы

День спокойный и предсказуемый, причин для беспокойства нет. Вы готовы к тому, что важные решения придется принимать самостоятельно, а в сложной ситуации никто не даст вам совета, как следует поступить. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.