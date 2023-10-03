Вы разозлили Вселенную, ждите проблем: Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака сложный октябрь

Популярный астролог, писатель и публицист Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака сложный месяц. Два представителя зодиакальных созвездий столкнутся с трудностями в октябре 2023 года.
Весы
Представителям воздушного знака предстоит непростой месяц. Период потребует от Весов серьезного выбора, особенно это коснется личной жизни. Первая половина октября будет трудной в профессиональной сфере: Весам будет сложно реализовать себя на работе. С середины месяца начнется период, когда представители знака будут бороться сами с собой. Исходом борьбы может стать болезненный разрыв или узаконивание отношений.
Козерог
Для представителей земного знака наступит время испытаний. В октябре 2023 года Козероги должны быть готовы к самоограничениям и всевозможным лишениям. Павел Глоба рекомендует Козерогам запастись терпением: начавшийся тяжелый период затянется и может продлиться более двух лет.