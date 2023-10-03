ФОТО ⟩ «Я получила такой опыт, которого не ожидала в своей жизни!» Лайне Рандьярв вернулась из США изумленная

Бывший политик, руководитель хора и преподаватель музыки Лайне Рандъярв делится в социальных сетях видеороликами из своей поездки в США.

«Я сижу в аэропорту Лос-Анджелеса. Готова вернуться домой, но думаю о прошедшей неделе, которая ощущается как целый месяц. Так много впечатлений», - пишет Лайне Рандьярв в своем посте в Instagram.

«Лос-Анджелес - мой любимый город в США: полный культуры, чистый и добрый. Удивительно, как мы в своих мрачных мыслях забыли, что значит «just be nice», и у меня не было ощущения, что быть добрым с незнакомцем - это дежурная улыбка».

По фотографиям, размещенным в Instagram, видно, что Лайне Рандъярв, которая сегодня занимается преподавательской деятельностью, посетила и Hard Rock Cafe в Голливуде, и Universal Studio. «Было немного шумно!» - прокомментировала она фотографии, сделанные в Hard Rock Cafe. «Здесь находится фантастический музыкальный музей. В том числе здесь хранятся сценические костюмы Джексона и его знаменитая шляпа, которую я тоже примерила виртуально», - добавила Рандьярв.