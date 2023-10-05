Эстонец, унаследовавший дом от отца, годами не может договориться с волостью: урегулирование ситуации обойдется в 8000 евро

Приключения Роберта Ныукаса с волостью начались много лет назад, когда предприятие Kiili KVH, занимающееся водоснабжением и канализацией в Кийли, предложила ему подключить свой дом к общей канализационной и водопроводной сети волости. «Все сделали, но никто не догадался сказать мне, что нужны какие-то документы или проект», - вспоминает он.

По словам Роберта, работы по прокладке канализации и водопровода должны быть зарегистрированы в строительном реестре, но без проекта ему не разрешили это сделать. В результате спустя годы ему приходится заказывать проект на подключение к водопроводу и канализации, что обходится в тысячи евро. Кроме того, неясно, где именно проходят трубы, и хотя их прокладывало предприятие, принадлежащее волости, сегодня у него нет ни фотографий, ни чертежей этих работ.