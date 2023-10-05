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Эстонец, унаследовавший дом от отца, годами не может договориться с волостью: урегулирование ситуации обойдется в 8000 евро

Анналийза Кёсс
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Роберт Ныукас.
Роберт Ныукас. Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija» / Elu24 kollaaž

«Я настолько увяз в делах этой волости, что так и не смог достойно дойти до конца», - жалуется в программе Kuuuurija Роберт Ныукас, проживающий в Луйге, волость Кийли, рассказывая о том, как он уже восемь лет пытается привести в порядок документы, касающиеся его имущества и дома, но безрезультатно, пишет Elu24.

Приключения Роберта Ныукаса с волостью начались много лет назад, когда предприятие Kiili KVH, занимающееся водоснабжением и канализацией в Кийли, предложила ему подключить свой дом к общей канализационной и водопроводной сети волости. «Все сделали, но никто не догадался сказать мне, что нужны какие-то документы или проект», - вспоминает он.

По словам Роберта, работы по прокладке канализации и водопровода должны быть зарегистрированы в строительном реестре, но без проекта ему не разрешили это сделать. В результате спустя годы ему приходится заказывать проект на подключение к водопроводу и канализации, что обходится в тысячи евро. Кроме того, неясно, где именно проходят трубы, и хотя их прокладывало предприятие, принадлежащее волости, сегодня у него нет ни фотографий, ни чертежей этих работ.

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