ЧЕРНЫЙ ДЫМ И ТРУПНАЯ ВОНЬ ⟩ Протест против строительства крематория обошелся жителям столицы более чем в 10 000 евро

«Крематорий может загрязнять воздух, он может снизить цены на недвижимость. У меня здесь живут дети, и им не нравится находиться дома, когда во дворе стоит черный дым», - говорит жительница Нымме в программе Kuuuurija, которая вышла в понедельник. Жителей Нымме беспокоит здание крематория, которое было построено в непосредственной близости от жилого квартала, несмотря на их возражения.