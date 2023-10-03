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ЧЕРНЫЙ ДЫМ И ТРУПНАЯ ВОНЬ ⟩ Протест против строительства крематория обошелся жителям столицы более чем в 10 000 евро

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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Протест против строительства крематория обошелся жителям Нымме более чем в 10 000 евро.
Протест против строительства крематория обошелся жителям Нымме более чем в 10 000 евро. Фото: Kuvatõmmised «Kuuuurija» saatest / Elu24 kollaaž

«Крематорий может загрязнять воздух, он может снизить цены на недвижимость. У меня здесь живут дети, и им не нравится находиться дома, когда во дворе стоит черный дым», - говорит жительница Нымме в программе Kuuuurija, которая вышла в понедельник. Жителей Нымме беспокоит здание крематория, которое было построено в непосредственной близости от жилого квартала, несмотря на их возражения.

В понедельник в программе Kuuuurija выступили жители Нымме, которые крайне недовольны строительством нового крематория в непосредственной близости от их жилого района. Конфликт между районной администрацией и жителями начался четыре года назад, когда приступили к проектированию объекта. Уже тогда жители жаловались, что крематорий не должен строиться так близко к жилым кварталам.

Райнер Вакра, в то время член управы части города Нымме, был на стороне местных жителей. Его позиция заключалась в том, что крематорий не следует строить так близко к жилым домам. Теперь, четыре года спустя, здание готово и открыто с конца сентября, несмотря на протесты местных жителей.

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