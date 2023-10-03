Зависть и сомнительные предложения: каким будет октябрь для всех знаков Зодиака по прогнозу Тамары Глобы

Овен

В начале октября Овен сфокусирован на работе, что принесет ему победы в карьере. Плюс ко всему в личных делах будет успех. Однако возможны споры с партнерами и противниками. На службе и за спиной возникнут конфликты, женщины могут буквально подсидеть вас. Будьте внимательны к происходящему вокруг. Берегите свое здоровье и семью, особенно в середине месяца. Вторая половина месяца потребует, возможно, затраты. Нужно быть экономнее. Постарайтесь избежать экстрима.

Телец

Первая неделя принесет значительный личный и творческий успех. Поддержка и популярность будут помогать вам в продвижении дел. Не связывайте свою жизнь и дела с людьми, которые приходят к вам с сомнительными предложениями. Во второй декаде ожидаются проблемы, связанные с работой и увлечениями. Относитесь с осторожностью к незнакомым людям. Проверяйте все договоры, бумаги, которые вы подписываете, потому что часть из них может принести неприятности.

Близнецы

Признание ждет Близнецов в творческой деятельности. Будет и помощь друзей, успешных и авторитетных знакомых. Возможны интересные знакомства, проекты, развлечения, активный отдых и спорт. Третья декада потребует внимания к здоровью и работе, старательно трудитесь. Активизируйте занятия собой. Вам необходимо поддерживать детей и любимых людей практически весь месяц.

Рак