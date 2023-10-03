Тамара Глоба отметила, что в октябре главными будут семейные отношения, дипломатия, равновесие и борьба за справедливость. Что ждет каждый знак Зодиака, астролог рассказала в прогнозе, пишет Стархит.
Зависть и сомнительные предложения: каким будет октябрь для всех знаков Зодиака по прогнозу Тамары Глобы
Овен
В начале октября Овен сфокусирован на работе, что принесет ему победы в карьере. Плюс ко всему в личных делах будет успех. Однако возможны споры с партнерами и противниками. На службе и за спиной возникнут конфликты, женщины могут буквально подсидеть вас. Будьте внимательны к происходящему вокруг. Берегите свое здоровье и семью, особенно в середине месяца. Вторая половина месяца потребует, возможно, затраты. Нужно быть экономнее. Постарайтесь избежать экстрима.
Телец
Первая неделя принесет значительный личный и творческий успех. Поддержка и популярность будут помогать вам в продвижении дел. Не связывайте свою жизнь и дела с людьми, которые приходят к вам с сомнительными предложениями. Во второй декаде ожидаются проблемы, связанные с работой и увлечениями. Относитесь с осторожностью к незнакомым людям. Проверяйте все договоры, бумаги, которые вы подписываете, потому что часть из них может принести неприятности.
Близнецы
Признание ждет Близнецов в творческой деятельности. Будет и помощь друзей, успешных и авторитетных знакомых. Возможны интересные знакомства, проекты, развлечения, активный отдых и спорт. Третья декада потребует внимания к здоровью и работе, старательно трудитесь. Активизируйте занятия собой. Вам необходимо поддерживать детей и любимых людей практически весь месяц.
Рак
Для рожденных под знаком Рак октябрь наполнен событиями. В первую декаду месяца - встречи с родными, обучения, занятия делами, которые связаны с людьми, интересующими вас в плане знаний, это старые знакомые и новые партнеры. Будет хорошая прибыль. Оставайтесь внимательны в вопросах здоровья, избегайте экстрима. Во второй декаде не спорьте с сестрами, братьями и женщинами вашего дома, поддерживайте и помогайте им, иначе проблемы впоследствии затронут события близких. В оставшееся время займитесь спортом, берегите детей. Не теряйте отношения, которые вам дороги.
Лев
Первую неделю октября Львы переживают большой успех. Это период подъема, который касается личных дел. Время, когда вам покажется, что все почти идеально. Важные встречи обеспечат ваши заработки. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы помочь своим близким. Но со второй декады могут быть разочарования, связанные с личным. Берегите желудок, не занимайтесь чревоугодием. Затем ожидается важный период для работы, вопросов карьеры и родителей. У руководства могут возникнуть трудности. Велика вероятность того, что часть планов рухнет.
Дева
Дела, которые связаны с детьми, любимыми людьми будут вас радовать. Со второй недели октября будьте внимательны к событиям, которые происходят в личной жизни. Старайтесь не увлекаться сомнительными персонажами - есть опасность болезней, заражений. Вопросы финансов и питания требуют осознанности. Необходимо равновесие, уделяйте время родным людям. Следите за тем, что происходит в вашем доме. Дальние дороги во второй половине месяца придется отложить.
Весы
Этот месяц для вас особенный - в начале он принесет споры с противниками и партнерами, но в то же время мощную поддержку друзей и людей, которые вас любят. Вы преуспеете во многих делах и договорах, которые касаются первой половины октября. Это вопросы, связанные с личными планами, общественной жизнью и работой. Далее не упускайте события, которые могут принести потери, кражи - учитывайте людей, плетущих интриги. Выясняйте отношения напрямую, если хотите избежать личных проблем. Занимайтесь финансовыми вопросами, так как возможны расходы и потери.
Скорпион
Октябрь - месяц бурных событий. Вялотекущие отношения с друзьями в первой декаде позже могут взорваться, когда вы будете выяснять отношения с близкими. События активизируют вашу жизнь и вашу деятельность. Постарайтесь решить конфликты, но так, чтобы не рассориться навсегда. В середине октября возможны кражи и потери, присмотрите за своим имуществом. Уделите внимание работе, интеллектуальной деятельности, будет успех, поездки, интересные встречи. Параллельно берегите близких, детей.
Стрелец
Первая неделя подарит успех с вышестоящими людьми, но не желайте слишком многого - материальные блага могут быстро исчезнуть. Удача светит в дальних дорогах - это любовь, новые планы, проекты. Отличный период для друзей, совместных поездок. Начало второй недели принесет трудности и торможение из-за вопросов зависти. Вы можете потерять друга, некоторые проекты рухнут в середине октября. В конце месяца не берите на себя всю ответственность на работе, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.
Козерог
Вас будут беспокоить отношения с любимыми людьми. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас в поездках, не обольщайтесь сомнительными связями. Могут возникнуть трудности и в вопросах здоровья. Успех в творчестве, материальных вопросах, дальних дорогах светит во второй половине октября, его достигнете с помощью женщин. В работе возможна крупная перестройка дел или кто-то уйдет из вышестоящих, на кого вы опирались и кто вам помогал. Появятся новые друзья. В конце месяца возникнут новые планы, они потребуют повышенной активности. Окружите заботой своих любимых и детей в конце месяца.
Водолей
Это месяц и суеты, и перемен, которые касаются работы и личных дел. Будьте внимательны к своей семье. Продолжатся события, которые предваряли октябрь. Это касается семейных отношений и с близкими знакомыми. То, что сорвалось в конце сентября, может повториться. Придут важные вести издалека, но в первой половине месяца они будут вас радовать. В середине октября поездки стоит отложить. А в конце - займитесь домом, ремонтом, имущественными вопросами. В карьере будет перестройка, в этом вам помогут люди, которые вас любят.
Рыбы
Много времени вы посвятите делам детей и своим друзьям. Вместе с друзьями и коллегами вы займетесь интересными проектами. Успехи ждут в творческой работе. Со второй недели могут возникнуть трудности, которые касаются противников, кто-то попытается забрать успех. Поэтому постарайтесь заниматься своими делами так, как вы это можете. Ваш талант пробьет себе дорогу. Затем потребуются расходы, их будет немало. Вдали от дома возникнут новые идеи, предложения партнера, в жизнь придут близкие и далекие поездки. В самом конце месяца будьте очень внимательны в транспорте. Берегите своих родственников. Интеллектуальные вопросы оценивайте очень внимательно.