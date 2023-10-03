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Обтягивающие платье и объемная прическа: 78-летняя Хелен Миррен изумила шикарным выходом на подиум

Limon.ee
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78-летняя Хелен Миррен
78-летняя Хелен Миррен Фото: JULIEN DE ROSA

78-летняя актриса выглядела невероятно на фэшн-шоу.

Хелен Миррен приняла участие в шоу Le Defile - Walk Your Worth от бренда L'Oreal, которое состоялось в рамках Парижской недели моды.

78-летняя актриса выглядела потрясающе и продемонстрировала стройную фигуру. На ней было длинное серебристое платье с блестками и длинными рукавами до пола. Наряд имел красивый вырез лодочкой.

Фото: Mohammed Badra

Обута актриса была в золотистые босоножки. Аутфит Хелен дополнила объемной прической и макияжем смоки-айс. Перламутровый маникюр завершил лук Миррен.

Helen Mirrenwalking the runway during the "Le Defile - Walk Your Worth" - 6th L'Oreal Show as part of Paris Fashion Week at the Eiffel Tower on October 01, 2023 in Paris, France.//03VULAURENT_2023FW09VU_03252/Credit:Laurent VU/SIPA/2310020247
Helen Mirrenwalking the runway during the "Le Defile - Walk Your Worth" - 6th L'Oreal Show as part of Paris Fashion Week at the Eiffel Tower on October 01, 2023 in Paris, France.//03VULAURENT_2023FW09VU_03252/Credit:Laurent VU/SIPA/2310020247 Фото: Laurent VU/SIPA
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