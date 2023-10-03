Обтягивающие платье и объемная прическа: 78-летняя Хелен Миррен изумила шикарным выходом на подиум

Хелен Миррен приняла участие в шоу Le Defile - Walk Your Worth от бренда L'Oreal, которое состоялось в рамках Парижской недели моды.

78-летняя актриса выглядела потрясающе и продемонстрировала стройную фигуру. На ней было длинное серебристое платье с блестками и длинными рукавами до пола. Наряд имел красивый вырез лодочкой.