«Люди сами меня находят!» 12-летняя бизнес-леди из Таллинна научилась зарабатывать своими руками

Летом девочке пришлось тоже поработать, ведь своим клиентам юная предпринимательница никогда не отказывает и всегда берется за все заказы, бывает, даже в ущерб развлечениям.

«Если посчитать чистую выгоду, то летом больше ста евро заработала, - говорит Аня. - За плед беру 32 евро или больше, зависит от сложности заказа».

«Я коплю на мечту, которая стоит больших денег»

Рукоделию никто девочку не учил, пушистые пледы она изловчилась плести сама, посмотрев обучающие видео на YouTube. Пледы - «облачки», как называет их сама создательница, часто заказывают в подарок для новорожденных. Поэтому Аня делает их из гипоаллергенной пряжи. Диванные подушки в форме сердца или с какими-то тематическими рисунками заказывают к рождественским праздникам. А еще шестиклассница в последнее время вяжет крючком игрушки: жирафы, зайцы, мишки, в подарок сестренке связала Сипсика.

«Я вяжу очень разные вещи. Бывает, это занимает пятнадцать дней, а бывает - три, семь дней. Всегда по-разному, зависит от настроения и занятости в школе», - говорит рукодельница. Лучше всего, по мнению Ани, у нее удается вязать пледы.

В среднем на один плед у Ани уходит семь дней. К слову, в такие «облачки» кутается каждый член большой Аниной семьи – родным девочка вяжет вещи бесплатно, в подарок.

12-летняя жительница Таллинна Анна Днистрянски монетизировала свой талант, и теперь сама зарабатывает себе на карманные расходы. Фото: Konstantin Sednev