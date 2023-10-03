«Люди сами меня находят!» 12-летняя бизнес-леди из Таллинна научилась зарабатывать своими руками

Деньги Анна Днистрянски зарабатывает в прямом смысле - своими руками. Юная рукодельница плетет разноцветные пледы без помощи вязальных спиц или крючка. Петелька за петелькой, в руках усидчивой девочки рождаются изделия, за которыми клиенты выстраиваются в очередь. Смотрите видео!
«Самое главное - не лениться, бери шерстяные нитки и плети», - показывает Аня, как она работает. Обычно включает музыку или любимый сериал, но только для фона. Смотреть все равно не получится, ведь глазами нужно следить, чтобы петли не разбежались.
«Летом больше ста евро заработала»
Два года назад у маленькой Ани появилось страстное желание - самой зарабатывать деньги. Родители пытались убедить девочку, что стоит набраться терпения и немного подрасти, но это оказалось бесполезно. Предпринимательская жилка не давала юной бизнес-леди покоя. Вариант делать дома уборку и получать за это карманные деньги от родителей юной Ане сразу не подошел. В такой схеме нет никакого азарта, ведь деньги просто вращаются внутри семьи.
«Выгуливать соседских собак ей тоже не разрешила - это может быть опасно», - рассказывает мама Ани, Юлия Днистрянски. Когда же у Ани родилась сестра, бизнес-план родился сам собой.
«Она сплела сестренке плед. Им так все родные восхитились, что Аня решила - вот оно! А почему бы не попробовать на своем рукоделии зарабатывать? Сделали ей страничку в интернете», - рассказывает мама Ани.
Теперь любимое занятие приносит Ане не только огромное удовольствие, но и вполне приличный для 12-летней девочки доход. В наши дни, когда прилавки завалены китайским товаром, именной подарок ручной работы - вещь практически бесценная.
«Очень много заказов было в декабре прошлого года, когда все делали подарки своим близким. К 8 марта, 14 февраля клиенты оживляются», - говорит Аня.
Летом девочке пришлось тоже поработать, ведь своим клиентам юная предпринимательница никогда не отказывает и всегда берется за все заказы, бывает, даже в ущерб развлечениям.
«Если посчитать чистую выгоду, то летом больше ста евро заработала, - говорит Аня. - За плед беру 32 евро или больше, зависит от сложности заказа».
«Я коплю на мечту, которая стоит больших денег»
Рукоделию никто девочку не учил, пушистые пледы она изловчилась плести сама, посмотрев обучающие видео на YouTube. Пледы - «облачки», как называет их сама создательница, часто заказывают в подарок для новорожденных. Поэтому Аня делает их из гипоаллергенной пряжи. Диванные подушки в форме сердца или с какими-то тематическими рисунками заказывают к рождественским праздникам. А еще шестиклассница в последнее время вяжет крючком игрушки: жирафы, зайцы, мишки, в подарок сестренке связала Сипсика.
«Я вяжу очень разные вещи. Бывает, это занимает пятнадцать дней, а бывает - три, семь дней. Всегда по-разному, зависит от настроения и занятости в школе», - говорит рукодельница. Лучше всего, по мнению Ани, у нее удается вязать пледы.
В среднем на один плед у Ани уходит семь дней. К слову, в такие «облачки» кутается каждый член большой Аниной семьи – родным девочка вяжет вещи бесплатно, в подарок.
Свои поделки Аня выставляет в Интернете, у нее есть страничка в Инстаграм. Оттуда многие узнают о талантливой девочке. «Люди меня сами находят, потом они советуют своим друзьям, кто-то новый находит в Сети. Бывает, что я на ярмарках выставляю свой товар», - рассказывает юная предпринимательница.
В Линнамяэском Русском Лицее об Анином ремесле тоже знают, но если учителя восхищаются, то одноклассники завистливо подшучивают. «Одноклассники, наоборот, прикалываются. Им смешно, не знаю почему», - разводит руками Аня.
Как ребенку под силу то, что не каждый взрослый сможет? Ответ прост: Аней в продвижении своего маленького бизнеса движет большая цель.
«Я коплю на мечту, которая стоит больших денег», - говорит Аня. Оказывается, девочка не только юная предпринимательница, но и коллекционер - лишь немного вырученных денег уходит на кино и мороженое, большую часть дохода девочка копит и вкладывает в золотые и серебряные монеты.
Аня говорит, что пока еще не определилась, кем хочет стать, когда вырастет, но рукоделие вряд ли когда-то забросит - по крайней мере, это здорово успокаивает нервную систему, расслабляет и улучшает настроение, а еще всегда знаешь, что подарить своим друзьям и родным.
«Не хочу, чтобы рукоделие стало моей работой, когда я вырасту, потому что мне бы хотелось больше выходить из дома… Пока я точно не знаю, какие у меня планы на будущее, потому что вокруг так много возможностей - бывает день, когда я хочу быть дизайнером, бывает, когда поваром», - рассказывает Аня, а пальцами уже набирает новый ряд петель для пледа, который заказали у нее на днях.
Петелька за петелькой, в каждую свою работу девочка вкладывает душу, наверное, поэтому вещи получаются такими теплыми, мягкими и востребованными.