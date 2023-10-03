Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в октябре

Ольга Кирну всех поздравляет, ведь самый конфликтный месяц года подходит к концу. 8 октября в силу вступит новый месяц по солнечному китайскому календарю, месяц Водяной Собаки. «Этим месяцем завершится сезон осени, и с ноября мы вступим в зимний сезон. Но не будем сейчас торопиться и рассмотрим внимательно наступающий месяц», - говорит Ольга Кирну.

Итак, октябрь принесет нам перемены. Те, что зрели и вынашивались в сентябре, вылезут на поверхность в октябре. Будет много споров и рекомендую вам сохранять максимальное спокойствие, чтобы решать задачи с холодной головой. Вероятно будет желание получить результат быстро и сразу, но не торопитесь, не продавливайте ситуацию, энергии месяца не располагают к скорости. Наоборот, энергия воды любит больше анализа и расчета, поэтому лучше медленно, но правильно. Закладывайте больше времени на решение своих задач.