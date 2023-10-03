Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee.
Для подписчиков
Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в октябре
Ольга Кирну всех поздравляет, ведь самый конфликтный месяц года подходит к концу. 8 октября в силу вступит новый месяц по солнечному китайскому календарю, месяц Водяной Собаки. «Этим месяцем завершится сезон осени, и с ноября мы вступим в зимний сезон. Но не будем сейчас торопиться и рассмотрим внимательно наступающий месяц», - говорит Ольга Кирну.