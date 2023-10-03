Счастье многодетного отца: Энрике Иглесиас танцует в компании подросших детей от Анны Курниковой

Долгие годы влюбленные скрывали, что состоят в браке. Лишь в прошлом году семья поп-звезды проговорилась, что свадьба все же состоялась. По словам брата Энрике, селебрити устроили скромное торжество, куда пригласили только самых близких людей. «Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже более 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и все», - передавал Хулио Иглесиас-младший.

А ведь еще в 2012 году Курникова заверяла, что не планирует становиться невестой. «Я никогда не выйду замуж», - утверждала теннисистка. После этого артист сетовал, что ему приходится мириться с желаниями избранницы. «Я всегда стараюсь, но она не обращает на меня никакого внимания», - вспоминал он многочисленные попытки сделать ей предложение руки и сердца.

Но вот в чем была уверена Анна, так это в том, что она мечтает стать матерью. «Я абсолютно хочу иметь детей, будь то мои собственные или приемные, - говорила она, - Мне нравится заботиться о людях».