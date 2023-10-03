Счастье многодетного отца: Энрике Иглесиас танцует в компании подросших детей от Анны Курниковой

Роман Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой зародился в 2001 году на съемках его музыкального клипа. Звезды до сих пор так и не объявили, женаты ли они или нет, но с удовольствием делятся трогательными кадрами с тремя наследниками, пишет StarHit.
Долгие годы влюбленные скрывали, что состоят в браке. Лишь в прошлом году семья поп-звезды проговорилась, что свадьба все же состоялась. По словам брата Энрике, селебрити устроили скромное торжество, куда пригласили только самых близких людей. «Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже более 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и все», - передавал Хулио Иглесиас-младший.
А ведь еще в 2012 году Курникова заверяла, что не планирует становиться невестой. «Я никогда не выйду замуж», - утверждала теннисистка. После этого артист сетовал, что ему приходится мириться с желаниями избранницы. «Я всегда стараюсь, но она не обращает на меня никакого внимания», - вспоминал он многочисленные попытки сделать ей предложение руки и сердца.
Но вот в чем была уверена Анна, так это в том, что она мечтает стать матерью. «Я абсолютно хочу иметь детей, будь то мои собственные или приемные, - говорила она, - Мне нравится заботиться о людях».
Спортсменка повторяла, что ей важны лишь чувства, штамп в паспорте совершенно ничего не изменит. Так, в 2017 году пара впервые стала родителями - у них появились близнецы Николас и Люси. Новость о пополнении в семье стала сюрпризом для общественности, в Сети до этого не появлялись беременные фото блондинки.
Энрике комментировал радостную новость на одном из своих концертов. «Я стал отцом 12 недель назад и могу с уверенностью сказать вам две вещи: я люблю своих детей! Я их очень люблю, - обратился певец к фанатам. - Я люблю свою девушку».
В 2020 году Иглесиас и Курникова объявили, что стали многодетными родителями. Анна показала в соцсетях фото, сделанное сразу после родов. В публикации бывшая первая ракетка мира назвала дочь Мэри солнышком.
Теперь звезды не устают демонстрировать, как счастливы воспитывать чудесных детей. Исполнитель периодически делится в личном блоге забавными видео с наследниками. Недавно брюнет показал, как на отдыхе пытался привлечь внимание Николаса, Люси и Мэри энергичным танцем. Однако они не замечали старания отца и каждый занимался своим делом.