ФОТО ⟩ А вы знаете, зачем эти итальянские красавчики едут в Эстонию?

Как представители своего музыкального жанра, The Italian Tenors являются самыми продаваемыми и вокально выдающимися артистами. В Эстонии концерты состоятся 12 октября 2024 года в Пярнуском концертном зале, 13 октября в театре «Ванемуйне» и 14 октября в концертном зале Alexela.

The Italian Tenors

The Italian Tenors - это трио, в состав которого входят одни из самых успешных теноров Италии Эванс Тонон, Сабино Гаита и Лука Сала. В грандиозной концертной программе они сочетают известные итальянские оперные арии и эстрадные песни с помощью своих классически поставленных голосов и оригинальных аранжировок. Оригинальные аранжировки сделаны на такие песни, как Caruso, Hallelujah, Time to Say Goodbye, Gloria и другие известные мелодии. В программу также включены известные кинохиты, такие как мелодия из фильма «Крестный отец». В этот раз тур Viva La Vita делает акцент на итальянских песнях о любви и оперных ариях.