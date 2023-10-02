Полуголые девушки на вечеринке не довели певца Артема Савицкого до греха: «Моя – самая красивая!»

- Артем, с кем ты сегодня пришел на праздник - юбилей Kanal 2?

- С самим собой.

- Где жена, где девушка, где дети?

- Девушка дома, детей у меня нет.

- Почему ты не взял сегодня свою спутницу?

- Приглашение на одного человека...

- Она не ревнует? Ты видел вообще, какие наряды сегодня здесь у девушек?

- Она, не хочу плохо сказать, что привыкла к этому, но если приглашение на одного человека - ничего не поделаешь. А если на двоих - всегда беру ее с собой. Так что, всё окей.

- Ты даже не пытаешься спорить с организаторами о том, что ты и твоя спутница - ходите вместе?

- Я считаю, что это не очень красиво. Если тебя пригласили лично, то там с кем-то спорить или у кого-то проситься, я считаю это не очень прилично.

- Но, тем не менее, о сегодняшней моде. Сегодня очень много оголенных женских пятых точек здесь - успел ли ты обратить внимание на это?

- Нет! У меня самая красивая девушка дома, так что... Да, конечно, все красиво одеты, но так, чтобы я кого-то заметил - вау! - нет, моя самая красивая дома.

- Поскольку мы сегодня на празднике Kanal 2, хотел бы спросить, помнишь ли ты какую-то передачу или самый смешной эпизод за время существования?

- Так вспомнить, наверное, тяжело. Но я хочу сказать спасибо Kanal 2 за то, что вы показываете «МастерШеф», так хорошо получилось, реально! Я наслаждаюсь.