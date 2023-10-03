Будьте готовы к зиме и выбирайте устойчивую к непогоде верхнюю одежду

Функциональная и теплая зимняя куртка

Зимние куртки могут иметь подкладку из синтетических или натуральных перьев. Пуховик - один из любимых вариантов эстонцев, и не зря, ведь приличная пуховая куртка прослужит долгие годы и будет хорошо согревать в прохладную погоду. Куртка с синтетической подкладкой и пуховик предназначены для разных погодных условий. Для сырой зимы лучше выбрать куртку на синтепоне, а для сухой, но очень холодной зимы - куртку на флисе. Ношение пуховика в условиях повышенной влажности снижает ее теплоотдачу, поэтому не стоит надевать такую куртку в сильный дождь.

Помимо куртки, зимой можно носить также парку и пальто. Например, стильная парка Didriksons - это отличная верхняя одежда для тех, кому куртка кажется слишком короткой, а пальто - слишком длинным. Зимняя парка - это как раз то, что находится между пальто и курткой, обеспечивая комфорт и свободу движений. Будь то парка Didriksons или зимняя парка другой марки, она всегда имеет удобный капюшон, часто с меховой отделкой. Вы можете выбрать парку Didriksons, куртку Helly Hansen или стильное шерстяное пальто из ассортимента Kaup24 и Hansapost. Ознакомьтесь с широким выбором фирменных изделий в этих интернет-магазинах и будьте готовы к зиме!