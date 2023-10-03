Прекрасные новогодние подарки для всей семьи

Новая книга, будь то классическая или недавно вышедшая, почти всегда является отличным подарком. Ознакомьтесь с ассортиментом книг и подумайте, что может понравиться вашей семье. Это не обязательно должен быть классический сборник рассказов, это может быть фотоальбом или обзор какого-либо художественного направления или творчества художника.

Рождественские подарки для спортивной и активной семьи

Если семья проводит свободное время в походах или занимается спортом, то, несомненно, стоит обратить внимание на спортивный инвентарь. Удивите их скакалкой - отличным тренажером и альтернативой бегу. А может быть, подарите бутылку для воды, которую можно взять с собой в спортзал или на прогулку. Если семья любит вместе заниматься спортом, удивите их одинаковыми спортивными футболками или блузками.

Очень спортивные люди также оценят расслабляющие процедуры, для них можно собрать спа-набор для использования в домашних условиях. Добавьте в него шарики для ванны, маски для лица, лосьоны для тела и ароматические свечи. Можно также дополнить подарок мягким халатом или тапочками. Если у вас дома есть сауна, можно добавить коврик для сауны, эфирные масла и другие предметы, которые сделают посещение сауны незабываемым.