ВИДЕО ⟩ Бывшая главная скандалистка Эстонии Криста Ленсин: «Людям так надоело всякое дерьмо!»

Много лет подряд эстонская журналистка и телепродюсер Криста Ленсин (52) была чуть ли не самой скандальной и обсуждаемой персоной в эстонском шоубизе. С ней могла конкурировать только светская львица Ану Саагим (61). Сейчас на смену им пришла молодая эстонская блондинка - Бригитте Сюзанне Хунт (28). Но что у Саагим, что у Ленсин есть еще порох в пороховницах.
После того, как Ленсин покинула пост главного редактора издания Kroonika, ее жизнь существенно изменилась. Если раньше в прессе можно было увидеть ее снимки с молодым любовником, прочитать, как в очередной раз она повела себя непристойно на той или иной вечеринке, то сейчас она стала совершенно другой. Легендарная эстонская журналистка теперь всё чаще остается за кадром, потому что она - успешный телепродюсер, и работает теперь в редакции популярного телешоу Õhtu на Kanal 2.
Ее редко встретишь на гламурных мероприятиях, но на празднование 30-летия телеканала Ленсин пришла, - в глиттере. И мы поспешили к ней с вопросами - что она думает о новой эстонской скандалистке Бригитте Сюзанне Хунт, а также о том, почему сама изменила свое поведение.
«Мне ее (Бригитте - прим.ред.) жалко, потому что я думаю, что каждый человек, который любит себя и людей вокруг, ведет себя по-другому. Это очень маленькая страна, надо быть очень тупым, чтобы вести себя так, что завтра никто не хочет с тобой общаться, а послезавтра - не помнит», - прокомментировала она поведение светской львицы Бригитте Сюзанне Хунт.
Несмотря на то, что даже невооруженным глазом видно, что Криста Ленсин стала более скромной, она это отрицает. «Я неприличная! Вы что?! Я никогда не буду приличной! Я думаю, что если человек игривый, то ему хорошо быть в медии. Но в один день этого становится достаточно. Я как-то поняла, что мне хватит. Можно быть в телевидении, можно быть в медии, но не постоянно позировать и быть где-то впереди, а просто наслаждаться этой супер-работой. Я просто сделала три шага назад, но сейчас работаю больше, чем раньше», - признается в своем трудолюбии Криста Ленсин.
Шоу, за кулисами которого работает Ленсин, называется Õhtu. В нем популярные ведущие - Пирет, Юри и Роберт - шутят, обсуждают непринужденные темы с гостями, играют и удивляют как зрителей, так и гостей в студии. Никогда не знаешь, чего от них ожидаться. Это всё и работа Кристы Ленсин. Но в чем же успех этого шоу, по версии теледивы, которое смотрят в том числе и многие русскоговорящие жители Эстонии.
«Мы все очень позитивные! И людям так надоело всякое дерьмо! Надо просто сесть на диван, посмотреть на людей, которые хотят добра и имеют всегда разные темы», - считает Криста Ленсин.
Смотрите видеоинтервью с Кристой Ленсин вверху новости!