ВИДЕО ⟩ Бывшая главная скандалистка Эстонии Криста Ленсин: «Людям так надоело всякое дерьмо!»

После того, как Ленсин покинула пост главного редактора издания Kroonika, ее жизнь существенно изменилась. Если раньше в прессе можно было увидеть ее снимки с молодым любовником, прочитать, как в очередной раз она повела себя непристойно на той или иной вечеринке, то сейчас она стала совершенно другой. Легендарная эстонская журналистка теперь всё чаще остается за кадром, потому что она - успешный телепродюсер, и работает теперь в редакции популярного телешоу Õhtu на Kanal 2.

Криста Ленсин (справа) на вечеринке Kanal 2 в сентябре 2023 года Фото: Ardo Kaljuvee

Ее редко встретишь на гламурных мероприятиях, но на празднование 30-летия телеканала Ленсин пришла, - в глиттере. И мы поспешили к ней с вопросами - что она думает о новой эстонской скандалистке Бригитте Сюзанне Хунт, а также о том, почему сама изменила свое поведение.

«Мне ее (Бригитте - прим.ред.) жалко, потому что я думаю, что каждый человек, который любит себя и людей вокруг, ведет себя по-другому. Это очень маленькая страна, надо быть очень тупым, чтобы вести себя так, что завтра никто не хочет с тобой общаться, а послезавтра - не помнит», - прокомментировала она поведение светской львицы Бригитте Сюзанне Хунт.