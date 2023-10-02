ГОРЯЧАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонских звезд на юбилейной вечеринке Kanal 2 развлекали мировые артисты

Великолепную вечеринку Kanal 2 открыл композитор и дирижер Кристьян Ярви. Во время вечера звезда Евровидения Алика Милова исполнила свою самую свежую песню - Õde ütles. Этот хит - первый сингл с ее дебютного альбома, релиз которого состоялся в день вечеринки. Рокер Ollie, получивший известность благодаря Eesti Laul, завел публику каверами на мировые хиты - от The Rasmus до Эда Ширана.