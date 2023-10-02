ГОРЯЧАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонских звезд на юбилейной вечеринке Kanal 2 развлекали мировые артисты

29 сентября главный коммерческий канал Эстонии - Kanal 2 - отметил 30-летие шикарной вечеринкой в здании бывшего литейного цеха в квартале Ноблесснера. На вечеринке выступили композитор Кристьян Ярви и культовая группа Culture Beat.
Великолепную вечеринку Kanal 2 открыл композитор и дирижер Кристьян Ярви. Во время вечера звезда Евровидения Алика Милова исполнила свою самую свежую песню - Õde ütles. Этот хит - первый сингл с ее дебютного альбома, релиз которого состоялся в день вечеринки. Рокер Ollie, получивший известность благодаря Eesti Laul, завел публику каверами на мировые хиты - от The Rasmus до Эда Ширана.
Кульминацией вечера стало выступление культовой группы 90-х Culture Beat, которая вернула слушателей в то время, когда начинался стремительный полет Kanal 2. В это же время популярная группа Culture Beat возглавляла музыкальные чарты.
Помимо громких имен, на сцену вышел ансамбль из ведущих Kanal 2, исполнивший эксклюзивную песню к 30-летию Kanal 2 töötab.
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