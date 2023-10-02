ДОГАДАЛИСЬ? ⟩ Вы только посмотрите, как эстонская секс-бомба отблагодарила своего менеджера (ФОТО)

Фитнес-красавица Эрна Хуско провела выходные в одном из модных ресторанов Хельсинки, отмечая окончание поездки на тренировки.

В последний раз мы писали о Хуско в августе, когда она была замечена папарацци финских таблоидов за жаркими поцелуями с таинственным мужчиной на переднем сиденье своего автомобиля на улицах Хельсинки. В то время Хуско никак не комментировала информацию о своих отношениях и с тех пор не попадала в объективы камер с тем же загадочным мужчиной.

Однако Эрна любит заботиться о людях, с которыми ее связывают успешные деловые отношения и которые помогают ей в бизнесе. Например, в эти выходные фитнес-красавица пригласила своего менеджера Сирке Саловаара в ресторан Хельсинки.

«Сирке следит за тем, чтобы мы хорошо питались. Лучший менеджер, команда мечты», - хвалит Хуско свою помощницу, публикуя фотографию обеденного перерыва вместе с ней.

Фото: Kuvatõmmis Erna Husko Instagrammist

Однако место, где они обедают, несомненно, не самое дорогое в Финляндии. Закуску можно заказать за 10-12 евро, а основное блюдо - за 12-17 евро. Но можно побаловать свои вкусовые рецепторы и за 50 евро на человека, что включает в себя два вида закусок, два вида гриля, один гарнир и десерт.

Это один из немногих случаев, когда Эрна показывает лицо своего менеджера.