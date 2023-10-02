«Париться из-за возраста у меня нет времени». Данилко рассказал, как будет отмечать свое 50-летие

Украинскому шоумену Андрею Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, 2 октября исполнилось 50 лет. В пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию «ГОРДОН», сообщается, что певец не планирует устраивать по этому поводу громкую вечеринку.
«По понятным причинам Андрей Данилко не планирует громкого празднования. Свой юбилей он проведет в кругу ближайших друзей и непременно загадает заветное желание, которым он последние полтора года завершает каждый свой концерт – чтобы закончилась война и все украинцы наконец вернулись домой», – говорится в релизе.
По словам самого артиста, для него цифры в паспорте не имеют никакого значения. Данилко отметил, что он, как и прежде, любит подурачиться со своей партнершей по сцене, украинской актрисой Инной Белоконь, которая играет роль матери его героини.
«Важны только внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурковать и посмеяться друг над другом. И после 50 ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени», – заявил артист.
Сообщается, что одним из первых Данилко поздравил украинский продюсер Юрий Никитин. Он подарил ему телевизор, так как шоумен любит пересматривать редкие фильмы.
Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.