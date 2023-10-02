«Париться из-за возраста у меня нет времени». Данилко рассказал, как будет отмечать свое 50-летие

«По понятным причинам Андрей Данилко не планирует громкого празднования. Свой юбилей он проведет в кругу ближайших друзей и непременно загадает заветное желание, которым он последние полтора года завершает каждый свой концерт – чтобы закончилась война и все украинцы наконец вернулись домой», – говорится в релизе.

По словам самого артиста, для него цифры в паспорте не имеют никакого значения. Данилко отметил, что он, как и прежде, любит подурачиться со своей партнершей по сцене, украинской актрисой Инной Белоконь, которая играет роль матери его героини.

«Важны только внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурковать и посмеяться друг над другом. И после 50 ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени», – заявил артист.

Сообщается, что одним из первых Данилко поздравил украинский продюсер Юрий Никитин. Он подарил ему телевизор, так как шоумен любит пересматривать редкие фильмы.