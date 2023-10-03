ГОРОСКОП НА 3 ОКТЯБРЯ ⟩ Львам важно сохранять хладнокровие, а Ракам и Водолеям – оптимизм

Стрелец

Стрельцам стоит позаботиться о своем здоровье: день связан с ухудшением самочувствия, обострением хронических заболеваний. Особенно внимательны должны быть представители знака, работающие с острыми инструментами или запланировавшие далекие поездки. В остальном же день вполне удачен, он подходит для общения, реализации личных планов, дружеских встреч.

Вы сможете наладить отношения в семье, примирить поссорившихся родственников, найти общий язык даже с теми, кто обычно отличается замкнутостью, скрытностью. Для романтических свиданий подходит вторая половина дня – в это время вы будете особенно очаровательны и неотразимы.

Козерог

Козерогов ожидает беспокойный и напряженный день. Многочисленные дела потребуют вашего внимания, придется вспомнить об обещаниях, данных членам семьи, домашних обязанностях. В целом вы настроены вполне оптимистично и позитивно, но приступы раздражения и гнева все же не исключены. Благодаря упорной и плодотворной работе вы сможете решить свои финансовые проблемы, удачной и результативной будет запланированная на этот день поездка.

День принесет влюбленным массу приятных эмоций, а одиноким Козерогам даст возможность внести в свою личную жизнь долгожданные перемены. Не все ваши решения будут одобрены и верно истолкованы старшими родственниками, однако сходить с выбранного пути не стоит.

Водолей