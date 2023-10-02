Астролог Глоба предсказала одному знаку Зодиака удачу и водопад денег в октябре

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что звезды будут необычайно благосклонны к одному из представителей зодиакального круга. Перед ним откроется окно широких возможностей.
Речь идет об Овнах, которые смогут по-настоящему насладиться удачей во всех ее проявлениях. Одной из причин, по которым представителям знака удастся серьезно продвинуться во разных сферах жизни, станет приток энергии, позволяющей браться за самые сложные задачи. В сфере карьеры им под силу будет осуществить новые перспективные проекты. Коллеги придут на помощь, а начальство оценит результат труда значительной финансовой прибавкой.
В личной жизни у Овнов будет царить гармония. Семейные представители знака будут ощущать за спиной надежный тыл.
Если рожденным под этим созвездием представится возможность отправиться в путешествие, ей стоит воспользоваться: удастся не только отдохнуть, но и получить запас сил для новых свершений.