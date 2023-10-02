Астролог Глоба предсказала одному знаку Зодиака удачу и водопад денег в октябре

Речь идет об Овнах, которые смогут по-настоящему насладиться удачей во всех ее проявлениях. Одной из причин, по которым представителям знака удастся серьезно продвинуться во разных сферах жизни, станет приток энергии, позволяющей браться за самые сложные задачи. В сфере карьеры им под силу будет осуществить новые перспективные проекты. Коллеги придут на помощь, а начальство оценит результат труда значительной финансовой прибавкой.