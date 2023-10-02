Алла Пугачева расплакалась в Израиле: что стало причиной

Примадонна заранее предупредила директора певца, что не сможет приехать из Израиля на открытие памятника. Но летом в Юрмале Сергей Горох встречался с ней. Артистке понравился проект скульптуры. Все время, пока шла работа над монументом, Пугачева помогала согласовывать детали, советовала как лучше отобразить характер усопшего.

«Я считаю Аллу Борисовну соавтором памятника. Когда родилась затея, она была на связи. Ближе человека, чем Пугачева, у Бориса до конца его жизни не было. Мне было важно ее мнение, я прислушивался к ее словам, показывал ей эскизы. Согласовывали каждую деталь» , - рассказал Горох.

Прототипом скульптуры стала постановка Бориса «Боль разлуки». Медный памятник имеет высоту в три метра. Постамент выполнен в виде монолитного блока из белого мансуровского гранита, на нем высечены слова из песни «Начни весь мир любить».

В тот день на Троекуровском кладбище собрались друзья Моисеева - Николай Трубач, Ким Брейтбург, Анжелика Агурбаш и другие. Венки и букеты прислали Филипп Киркоров и Элтон Джон.

После открытия памятника Сергей Горох отправил Пугачевой фото и видео с Троекуровского кладбища.