Работодатель уволил женщину из-за менопаузы. Теперь ее ждет огромная компенсация

49-летняя жительница Великобритании Карен Фаркухарсон (Karen Farquharson) получила более 37 000 фунтов стерлингов (42 628 евро) в качестве компенсации после того, как ее начальник обвинил ее в использовании симптомов менопаузы как «оправдание всему», сообщает RUS TVNET со ссылкой на Би-би-си.
Первоначально она взяла отпуск из-за симптомов менопаузы, а позже ее уволили с пояснением - «пожилая женщина с болями».
Основатель компании Джим Кларк обвинил ее в этом. Фаркухарсон проработала в компании 27 лет, поэтому ее особенно расстроило такое решение.
На Кларка подали в суд за несправедливое увольнение. В результате Карен получила компенсацию в размере 37 379,56 фунтов стерлингов, поскольку она зарабатывала 38 000 фунтов стерлингов в год.
Она описала своего 72-летнего начальника как «динозавра», который не умеет проводить современные изменения на рабочем месте.
Карен сказала: «Я знаю эту компанию 27 лет, и они обошлись со мной как с мусором».