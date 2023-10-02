Работодатель уволил женщину из-за менопаузы. Теперь ее ждет огромная компенсация

Первоначально она взяла отпуск из-за симптомов менопаузы, а позже ее уволили с пояснением - «пожилая женщина с болями».

Основатель компании Джим Кларк обвинил ее в этом. Фаркухарсон проработала в компании 27 лет, поэтому ее особенно расстроило такое решение.

На Кларка подали в суд за несправедливое увольнение. В результате Карен получила компенсацию в размере 37 379,56 фунтов стерлингов, поскольку она зарабатывала 38 000 фунтов стерлингов в год.

​Она описала своего 72-летнего начальника как «динозавра», который не умеет проводить современные изменения на рабочем месте.