НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ! ⟩ 200 чизбургеров и 90 маффинов: на что не жалеют денег жители Эстонии?

Среди самых крупных заказов за последние 12 месяцев - 90 ванильных маффинов, 50 порций рисовой лапши с курицей и 42 порции чили с грибным соусом, доставленных одному покупателю за один раз.

Латвийские и литовские пользователи также совершают крупные покупки. Например, в Латвии через приложение Wolt было заказано сразу 65 чизбургеров, 50 порций куриных наггетсов и 50 жевательных резинок. Среди других заметных заказов - 46 порций обеденного предложения из ресторана и 40 упаковок орехов.

Литовцы заказали сразу 40 чизбургеров. Близок к рекорду был и заказ 40 пирожных «Картошка». Рекордным был также заказ 32 печений с соленой карамелью и 30 смузи.

«Обычно такие рекордные заказы делаются, когда у людей намечаются вечеринки или пикники летом. Значительная часть крупных заказов также осуществляется через сервис Wolt for Work, когда еда заказывается для офисов», - говорит Мантас Ломсаргис, исполняющий обязанности руководителя Wolt в странах Балтии.

По словам Ломсаргиса, все больше компаний предоставляют сотрудникам возможность обедать на работе, покрывая при этом расходы на питание. «Когда много коллег обедают вместе, заказ может быть достаточно большим. В этом случае очень удобно использовать функцию группового заказа. Каждый может легко выбрать, что он хочет съесть, и весь заказ доставляется одновременно. Однако самые большие заказы поступают, когда компании организуют вечеринки и собрания коллектива».