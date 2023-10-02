НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ! ⟩ 200 чизбургеров и 90 маффинов: на что не жалеют денег жители Эстонии?

Жители Эстонии уже привыкли заказывать еду через различные платформы. По данным Wolt, в таких случаях люди часто заказывают несколько десятков одинаковых блюд. За последний год курьеры Wolt получили несколько рекордных заказов. Например, за один раз было доставлено 200 чизбургеров.
Среди самых крупных заказов за последние 12 месяцев - 90 ванильных маффинов, 50 порций рисовой лапши с курицей и 42 порции чили с грибным соусом, доставленных одному покупателю за один раз.
Латвийские и литовские пользователи также совершают крупные покупки. Например, в Латвии через приложение Wolt было заказано сразу 65 чизбургеров, 50 порций куриных наггетсов и 50 жевательных резинок. Среди других заметных заказов - 46 порций обеденного предложения из ресторана и 40 упаковок орехов.
Литовцы заказали сразу 40 чизбургеров. Близок к рекорду был и заказ 40 пирожных «Картошка». Рекордным был также заказ 32 печений с соленой карамелью и 30 смузи.
«Обычно такие рекордные заказы делаются, когда у людей намечаются вечеринки или пикники летом. Значительная часть крупных заказов также осуществляется через сервис Wolt for Work, когда еда заказывается для офисов», - говорит Мантас Ломсаргис, исполняющий обязанности руководителя Wolt в странах Балтии.
По словам Ломсаргиса, все больше компаний предоставляют сотрудникам возможность обедать на работе, покрывая при этом расходы на питание. «Когда много коллег обедают вместе, заказ может быть достаточно большим. В этом случае очень удобно использовать функцию группового заказа. Каждый может легко выбрать, что он хочет съесть, и весь заказ доставляется одновременно. Однако самые большие заказы поступают, когда компании организуют вечеринки и собрания коллектива».
Wolt - это технологическая компания, расположенная в Хельсинки, которая предоставляет онлайн-платформу для потребителей, продавцов и курьеров. Платформа соединяет людей, желающих заказать продукты питания и другие товары, с теми, кто заинтересован в их продаже и доставке. Для этого Wolt разрабатывает целый ряд технологических решений - от логистики до программного обеспечения для розничной торговли и финансовых решений. Платформа также управляет собственными продуктовыми магазинами под брендом Wolt Market. Среди сервисов Wolt - Wolt+, Wolt for Work, Wolt Drive и Wolt Self-Delivery. Миссия Wolt - сделать городскую жизнь удобнее, внося свой вклад в развитие местного сообщества. Компания Wolt была основана в 2014 году, а в 2022 году объединилась с DoorDash. Сегодня DoorDash работает в 29 странах, в 25 из которых представлены продукты и бренды Wolt.