От вечеринки за 10 500 евро до тура по Ида-Вирумаа: на что тратят наши деньги в Патентном департаменте

«Что касается разговоров о том, что в госсекторе больше нечего сокращать, то стоит посмотреть, чем занимаются чиновники в рабочее время. Например, Патентный департамент начинает первую неделю октября с поездки в Ида-Вирумаа, где весь день будет посвящен осмотру достопримечательностей и вкусной пище. Разумеется, это мероприятие оплачивает работодатель - государство», - рассказал приславший сообщевние в редакцию Elu24 житель Эстонии, назвавшийся Гамлетом.

Гамлет также поделился с редакцией приглашением на мероприятие, из которого следует, что экскурсия начнется с посещения пасеки в Инью, оттуда продолжится в монастырь Куремяэ, а обед будет в Иисаку. После этого экскурсия чиновников продолжится в гостевом центре в Алутагузе, затем на берегу Чудского озера и через Раннапунгерья и Тудулинна они вернутся домой.