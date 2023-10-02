От вечеринки за 10 500 евро до тура по Ида-Вирумаа: на что тратят наши деньги в Патентном департаменте

«Для Патентного департамента это не единственное событие, так как весной уже был праздник в усадьбе Кыуэ», - отмечает гражданин, называющий себя Гамлетом, добавляя, что в начале октября также будет проведена экскурсия по Ида-Вирумаа. Специалист по связям с общественностью Патентного департамента сообщил, что в усадьбе Кыуэ прошла праздничная встреча, посвященная 104-летию ведомства, а экскурсия по Ида-Вирумаа является мотивационным мероприятием для сотрудников.
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«Что касается разговоров о том, что в госсекторе больше нечего сокращать, то стоит посмотреть, чем занимаются чиновники в рабочее время. Например, Патентный департамент начинает первую неделю октября с поездки в Ида-Вирумаа, где весь день будет посвящен осмотру достопримечательностей и вкусной пище. Разумеется, это мероприятие оплачивает работодатель - государство», - рассказал приславший сообщевние в редакцию Elu24 житель Эстонии, назвавшийся Гамлетом.