ФОТО ⟩ Эстонская актриса похвасталась божественным отдыхом в Америке: чики в Майами!

Первые сообщения из-за океана появились в аккаунте актрисы 16 сентября, а последние снимки были опубликованы 23 сентября - похоже, что Пальмисте взяла отпуск и наслаждается началом осени, путешествуя по штатам.

Судя по постам, Пальмисте посетила также Лас-Вегас. Актриса также разместила в своем аккаунте забавное видео, на котором она танцует. В комментариях к видеоролику множество добрых комментариев от изумленной публики: «Королева», «Такая милая», «Мерле Пальмисте - это вайб!» и так далее.

В своем посте Пальмисте также сообщает, что она посетила казино Лас-Вегаса. Она путешествует вместе со своей дочерью Элизабет Бертель, которая в интервью Õhtuleht в 2022 году сказала, что в настоящее время наслаждается жизнью в Лондоне.

«Чики в Майами», - такова подпись к серии фотографий актрисы, на которых она позирует вместе с дочерью в латиноамериканском ресторане CHICA в Майами.

В открытом Instagram-аккаунте дочери Мерлае Пальмисте Элизабет также можно найти множество снимков из ее поездки в Америку - например, она позирует на улицах Беверли-Хиллз и на фоне небоскребов в Майами.