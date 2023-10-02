Отправленный в тюрьму за изнасилование таллиннской школьницы суданец вновь предстанет перед судом

Мухаммад Ибрагим Усман, беженец из Судана, работавший в Таллинне водителем такси, два года назад был признан виновным в изнасиловании ученицы средней школы, и отправлен за решетку на четыре года, пишет Elu24. В понедельник Мухаммад вновь оказался в суде. Прокуратура обвиняет его в избиении сокамерника и угрозах в адрес сотрудников тюрьмы.
Впервые Мухаммад Ибрагим Усман предстал перед судом летом 2021 года, тогда он был приговорен к четырем годам лишения свободы за изнасилование пьяной школьницы.
Согласно обвинительному заключению, Мухаммад, работающий водителем такси, в июле 2020 года забрал девочку от ее подъезда и отвез в свою квартиру в Мустамяэ, где изнасиловал.
Свою вину тогда подсудимый не признал, объяснив это тем, что женщины сами хотят секса с ним.
«Пьяные женщины хотят секса со мной», - процитировал суд слова Мухаммада.
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Сейчас Муххамад обвиняется в физическом нападении на сокамерника и в оскорблении представителя власти.
Каури Синкявичюс, советник по связям с общественностью прокуратуры, отметил, что прокуратура обвиняет Мухаммада, находящегося в тюрьме, в том, что 14 декабря 2022 года он неоднократно избивал руками по лицу и телу своего сокамерника в душевой комнате и коридоре тюрьмы Тарту.
Кроме того, Мухаммад якобы угрожал сотрудникам тюрьмы убийством в декабре прошлого года и еще раз в мае этого года.
Первое слушание по этому делу состоится в пятницу, 6 октября.
Плохая репутация Мухаммада
В Эстонии у этого человека были и другие неприятности. В декабре 2015 года он вступил в перепалку с коллегой по работе.
В Эстонии Мухаммад нашел приличную работу пекарем в кафе-пиццерии в одном из торговых центров. Издание Õhtuleht писало, что там у него произошла ссора с коллегой-охранником, которая закончилась тем, что Мухаммад ударили его по лицу. «Умри, я тебя убью!» - сказал он охраннику незадолго до драки.
По мнению прокуратуры, вина Мухаммада была доказана. Однако дело было прекращено, поскольку прокуратура сочла, что законопослушное поведение Мухаммада может быть достигнуто без уголовного преследования. По мнению прокуратуры, общественный интерес для продолжения разбирательства отсутствовал, и Мухаммад также осознал, что любое правонарушение может повлечь за собой наказание.