Отправленный в тюрьму за изнасилование таллиннской школьницы суданец вновь предстанет перед судом

Впервые Мухаммад Ибрагим Усман предстал перед судом летом 2021 года, тогда он был приговорен к четырем годам лишения свободы за изнасилование пьяной школьницы.

Согласно обвинительному заключению, Мухаммад, работающий водителем такси, в июле 2020 года забрал девочку от ее подъезда и отвез в свою квартиру в Мустамяэ, где изнасиловал.

Свою вину тогда подсудимый не признал, объяснив это тем, что женщины сами хотят секса с ним.

«Пьяные женщины хотят секса со мной», - процитировал суд слова Мухаммада.

Сейчас Муххамад обвиняется в физическом нападении на сокамерника и в оскорблении представителя власти.

Каури Синкявичюс, советник по связям с общественностью прокуратуры, отметил, что прокуратура обвиняет Мухаммада, находящегося в тюрьме, в том, что 14 декабря 2022 года он неоднократно избивал руками по лицу и телу своего сокамерника в душевой комнате и коридоре тюрьмы Тарту.

Кроме того, Мухаммад якобы угрожал сотрудникам тюрьмы убийством в декабре прошлого года и еще раз в мае этого года.

Первое слушание по этому делу состоится в пятницу, 6 октября.

Плохая репутация Мухаммада

В Эстонии у этого человека были и другие неприятности. В декабре 2015 года он вступил в перепалку с коллегой по работе.

В Эстонии Мухаммад нашел приличную работу пекарем в кафе-пиццерии в одном из торговых центров. Издание Õhtuleht писало, что там у него произошла ссора с коллегой-охранником, которая закончилась тем, что Мухаммад ударили его по лицу. «Умри, я тебя убью!» - сказал он охраннику незадолго до драки.