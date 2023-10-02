Самый точный прогноз на октябрь от эстонского астролога: вы еще его не прочитали, а он уже сбывается!

Овен

Тема отношений в этом месяце будет иметь для Овнов ключевое значение. Причем, в фокусе вашего внимания будут не только личные отношения, но и деловые. Вы будете без конца сомневаться, сравнивать и выбирать. Не исключено, что именно в октябре у вас возникнет непреодолимое желание расставить долгожданные точки над и. Если у вас есть враги, вы об этом обязательно узнаете, если у вас есть настоящие друзья, то октябрь назовет их имена.

Удачные дни: 1-7, 12-20

Конфликтные дни: 8-10, 26-30

Телец

Тельцы будут пребывать во вполне рабочей атмосфере, но даже там не исключены романы и флирт. До 20-х чисел месяца рутины и дел, заставляющих ставить чужие интересы превыше своих, будет много. Поскольку все это будет сильно раздражать, следите за уровнем стресса. Ваше драгоценное здоровье не должно страдать от того, что от вас постоянно чего-то хотят. Заболеть трудоголизмом сейчас проще простого, поэтому лучше ныряйте в любовь. Соблюдайте баланс между тем, что срочно и тем, что подождет. События последней недели месяца разбудят в вас бурные чувства и заставят увидеть то, что вы раньше не замечали.

Удачные дни: 1-8, 13-31

Конфликтные дни: 9-12

Близнецы