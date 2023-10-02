Самый точный прогноз на октябрь от эстонского астролога: вы еще его не прочитали, а он уже сбывается!

В октябре нас ожидают два затмения. По сути, мы входим в т.н. осенний коридор затмений, самый значимый в этом году. Первым будет солнечное затмение, которое состоится 14 октября в знаке Весов. Оно актуализирует тему отношений, необходимости решения юридических вопросов и всех ситуаций, где важна дипломатия.
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Дни вокруг затмения (с 12 до 16 октября) могут быть довольно эмоциональными. Склонность принимать импульсивные решения возрастет в разы. Особенно значимым этот период будет для людей, рожденных с 12 по 16 октября и 12 по 16 апреля. В дни вокруг солнечного затмения вероятность экстраординарных событий возрастает многократно. С 12 по 16 октября старайтесь не планировать дела, связанные с потенциальными рисками, важные переговоры, публичные выступления, а также начало судебных тяжб. Все может пойти не по плану.
Второе затмение состоится 28 октября в знаке Скорпиона. Оно затронет тему личностных кризисов, крупных инвестиций и интимной части отношений. Особенно значимым этот период станет для людей, рожденных с 26 по 30 октября и с 26 по 30 апреля. Для всех остальных, конец месяца будет эмоционально насыщенным, когда тайное может стать явным, если до этого времени вам было, что скрывать. Лунное затмение всегда заставляет погружаться в глубины подсознания, испытывать острые чувства и желания, которые иногда даже являются сюрпризом для нас самих. По традиции лунное затмение вытаскивает на поверхность чувства, которые обычно мы подавляем. Учитывая природу знаков Скорпиона и Овна, на оси которых, оно и состоится в октябре, самый большой процент искушений, связанных с соблазном попробовать неизведанное выпадает на последнюю неделю месяца. Это стоит иметь в виду всем без исключения.
Природа часто действует по принципу - зато. Несмотря на драматургию затмений, октябрь все-таки про любовь. Если ваше сердце свободно или статус «всё сложно» применим к вашим отношениям, то благоприятный аспект между Венерой и Марсом до 20-го октября выдаст шанс получить всё то, о чем вы мечтали этим летом. Им стоит обязательно воспользоваться, ведь шанс на то и шанс, чтобы допустить возможность счастья, несмотря на все пугающие противоречия.
Овен
Тема отношений в этом месяце будет иметь для Овнов ключевое значение. Причем, в фокусе вашего внимания будут не только личные отношения, но и деловые. Вы будете без конца сомневаться, сравнивать и выбирать. Не исключено, что именно в октябре у вас возникнет непреодолимое желание расставить долгожданные точки над и. Если у вас есть враги, вы об этом обязательно узнаете, если у вас есть настоящие друзья, то октябрь назовет их имена.
Удачные дни: 1-7, 12-20
Конфликтные дни: 8-10, 26-30
Телец
Тельцы будут пребывать во вполне рабочей атмосфере, но даже там не исключены романы и флирт. До 20-х чисел месяца рутины и дел, заставляющих ставить чужие интересы превыше своих, будет много. Поскольку все это будет сильно раздражать, следите за уровнем стресса. Ваше драгоценное здоровье не должно страдать от того, что от вас постоянно чего-то хотят. Заболеть трудоголизмом сейчас проще простого, поэтому лучше ныряйте в любовь. Соблюдайте баланс между тем, что срочно и тем, что подождет. События последней недели месяца разбудят в вас бурные чувства и заставят увидеть то, что вы раньше не замечали.
Удачные дни: 1-8, 13-31
Конфликтные дни: 9-12
Близнецы
Близнецы будут жечь! Вас потянет делать то, что хочется и никто не сможет вам в этом помешать. И если у кого-то будет бабье лето в этом году, то только при вашем участии. Это хороший месяц для любых авантюр, ведь вам будет везти по-крупному. Заигрывать с удачей стоит до последней недели месяца, а потом просто брать попкорн и наблюдать за последствиями своих подвигов.
Удачные дни: 8, 22-25
Конфликтные дни: 1-4, 19-21, 28-31
Рак
Рак с удовольствием засядет в семейном гнезде. Шаг от дивана до дверной ручки в этом месяце будет даваться вам особенно сложно, но вы обязательно справитесь при наличии мотивации. Дела, связанные с недвижимостью и семейные темы - основные акценты октября. Только не планируйте ничего важного с 11 по 16 и с 25 по 31 октября. Есть большая вероятность, что всё пойдет не по плану.
Удачные дни: 3-5, 9, 19, 20, 23, 24
Конфликтные дни: 11-18, 25-31
Лев
Главные события октября у Львов будут развиваться в переписках. Старайтесь сдерживаться в эпитетах с 11 по 16 и с 25 по 31 октября, чтобы скрины ваших высказываний не разлетелись в качестве мемов. В остальном проблем быть не должно, если только у вас не появятся новые соседи. Впрочем, старые тоже могут удивить. Месяц будет щедр на новости. Старайтесь дозировать поток информации, чтобы не получить отравление людьми и их проблемами. Последнюю неделю месяца захочется побыть дома. Приглашайте гостей, проявляйте свою знаменитую львиную щедрость, не экономьте на крупных покупках для дома.
Удачные дни: 4, 21-15
Конфликтные дни: 11-14, 26-30
Дева
Девы начнут вести себя экономически рационально, даже если планировали этого не делать. Удача может ждать предприятия, которые изначально базируются на гендерных связях. Например, вы понимаете, что руководство вам симпатизирует. Загадочно улыбайтесь и просите зарплату больше. Если успеть до 20-х чисел, есть шанс ее получить. Любовь и деньги станут главными темами месяца. Подумайте о том, как их подружить между собой.
Удачные дни: 8, 22-25
Конфликтные дни: 1-4, 19-21, 28-31
Весы
Дорогие Весы, наконец вам можно то, что раньше казалось невыполнимым. До 20 октября, чтобы вы ни делали, удача будет стабильно на вашей стороне. Влюбляйтесь, женитесь, оставьте муки выбора и свои вечные сомнения. Лучшее время - сейчас. Помните об этом каждый день этого волшебного месяца.
Удачные дни: 1-8, 13-31
Конфликтные дни: 9-12
Скорпион
Скорпионам нужен отдых. Не бойтесь прослыть в этом месяце одиночкой, вам просто необходимо подвести итого года и этого лета. Желание тишины будет заставлять вас скрываться от чужих глаз и даже заиметь какие-то секреты. Не исключено, что вы станете свидетелями чужих тайн или сами того не желая, станете чьим-то заветным желанием. Последняя неделя октября способна пролить свет на многие тайны.
Удачные дни: 2-5, 13, 30
Конфликтные дни: 1, 7-11, 20-23,
Стрелец
Стрельцы будут увлечены светской жизнью и бесконечной культурной программой. Объять необъятное - задача этого месяца. Оттачивайте навыки коммуникации. Нужные люди могут встретиться вам в неожиданных, скорее не слишком формальных обстоятельствах, нежели там, где вы ждете. Особое значение в этом месяце приобретут дружеские связи, поэтому старайтесь их укреплять по средствам своего обаяния.
Удачные дни: 6, 11, 17-23
Конфликтные дни: 8, 26-31
Козерог
Козерогам будет сложно усидеть на одном месте. Вообще, месяц важный и даже ответственный. Вы постоянно будете чувствовать свою востребованность. Помните, что ваше мнение, высказывания и решения способны существенно повлиять на текущую ситуацию, поэтому не тратьте время зря, займитесь главным. Тогда последняя неделя октября предоставит вам повод что-то отметить.
Удачные дни: 3, 12-16, 21-25, 29
Конфликтные дни: 5-11, 30
Водолей
Водолеев ждет интересный октябрь. Во-первых, к вам придет долгожданное вдохновение, а во-вторых, любой навык, полученный в этом месте, вы сможете сделать прикладным. Это отличный период для путешествий, начала обучения, выходов в свет и оформления важных бумаг. Старайтесь успеть получить как можно больше впечатлений. Некоторые из них могут стать бесценными экземплярами в вашей коллекции чувств.
Удачные дни: 1-23, 26-31
Конфликтные дни: 24
Рыбы
Рыбкам может показаться, что началась полоса интриг и расследований. И это отчасти правда, потому что вас действительно ждут провокации дома и на работе. Избегать конфликтов и искушений - главный совет этого месяца. До 21 октября будет жарко, а вот после начнется полоса приятных сюрпризов. Удача придет издалека, а иностранные связи приобретут особую значимость.
Удачные дни: 1-12, 27-30
Конфликтные дни: 16-21, 31