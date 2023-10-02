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ВИДЕО ⟩ Мать четверых детей Сильвия Ильвес выпустила на волю своего внутреннего ребенка и залезла на дерево

Limon.ee
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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Konstantin Sednev

В субботу Сильвия Ильвес провела некоторое время в яблоневом саду своей матери и даже забралась на дерево, чтобы стряхнуть яблоки. «Какие это были освежающие три часа перед возвращением в городскую суету», - признается Сильвия.

В выходные виолончелистка Сильвия Ильвес решила отдохнуть от суеты большого города и приехала к своей матери в деревню, где провела время активно, но с пользой. «В деревне у мамы и папы я выпустила на волю свое внутреннее дитя природы», - говорит Ильвес.

«В душе я - дитя природы», - признается музыкант порталу Elu24. «Мне редко удается выехать на природу. Я вернулась после позднего выступления в Пярну, и у меня было несколько часов в запасе перед концертом в Таллинне. Я выскочила из автобуса в Мярьямаа, и мой отец с радостью встретил меня. Целый час я просто лазила по деревьям, стряхивала яблоки, а потом собирала их. В воскресенье мама сделала из них сок. Мои дети любят яблочный сок», - говорит Ильвес.

Виолончелистка поделилась в социальных сетях видеороликом, на котором она лазает по деревьям. «Мое сердце наполнилось необъяснимым чувством счастья. Все, что нужно было сделать маме, - это указать на яблоню, а дальше я полезла и стряхивала плоды, чтобы сделать яблочный сок», - пишет она в социальной сети. «Некоторые люди просто выбрасывают яблоки, потому что их слишком много, а другие делают сок, чтобы зимой семья могла получить витамины».

«Как освежающе прошли эти три часа перед возвращением в городскую суету», - говорит Ильвес.

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