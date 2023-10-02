Гороскоп на неделю со 2 по 8 октября: время баланса и успеха – не упустите шанс

Очень важной на этой неделе будет энергетика дома, отмечают астрологи DailyHoro. Дома будет проще думать, отдыхать, развлекаться, но не стоит забывать, что и вне родных стен успеха будет не меньше, пишет RUS TVNET.
Овен
Овнам можно будет взяться за самих себя, уделив время саморазвитию. Астрологи считают, что это хорошее время для чтения книг, разработки новых концепций и так далее. Это нужно не для того, чтобы удивлять других, а для того, чтобы совершенствовать самих себя. Если учиться ради признания и похвалы, ничего хорошего из этого не выйдет. Во всем нужна максимально искренняя личная мотивация - от работы до любви.
Телец
Тельцам совершенно точно не стоит обсуждать с посторонними свои финансовые дела. Еще больше проблем принесет обсуждение с другими людьми своей личной жизни. Тельцам стоит отвлечься от мыслей о результате и погрузиться в сам процесс. Это очень важно, ведь получение удовольствия от процесса избавляет от переживаний за конечный результат. Это основа счастья для любого человека - делать то, что нравится.
Близнецы
Близнецам нужно заниматься насущными делами, особенно если они не продиктованы влиянием со стороны. Пришло время прислушаться к себе и своим собственным желаниям, но не превращаться при этом в непроходимого эгоиста. Нужно помнить о балансе, ведь текущая неделя именно про него. Не стоит уезжать далеко из города, но и сидеть дома сутками тоже нельзя. Одиночество тоже до добра не доведет, как и беспорядочное общение.
Рак
Для Раков наступает благоприятное время, особенно если они хотят изменить свою жизнь и привнести в нее что-то новое. Страх перед неизвестным может отбить желание идти по этому пути, но не стоит бояться ступать на неизвестную дорогу. В этом порой заключается счастье. Если есть желание изменить жизнь, то лучшего момента не придумать, ведь благоприятное время не длится вечно.
Лев
Что касается Львов, то для них успех будет расти пропорционально приложенным усилиям. Если они хотят найти любовь, придется выйти из дома или проявить активность в социальных сетях. Если хочется заработать побольше денег, то со 2 по 8 октября им стоит больше работать и совершать меньше досадных ошибок. Это неплохое время для шопинга, изменений во внешности.
Дева
У Дев есть все шансы вытянуть счастливый билет, причем во всех сферах жизни. Да, само собой вряд ли что-то произойдет, но не нужно настраиваться на худшее. В этом часто заключена главная проблема Дев, ведь они не могут придумать для себя мотивацию. Что касается общения с окружающими, то тут важно научиться принимать людей такими, какие они есть. Изменить друга или любимого человека не получится.
Весы
Весам будет очень везти, особенно если они встанут на защиту справедливости. При виде каких-то сложных ситуаций, в которых обижают беззащитных, Весам нужно проявить активность, став теми, кто не бросает других в беде. За это они получат много удачи и очистят карму. В их головах может зародиться иллюзия необратимости происходящего, но нужно помнить, что жизнь строится согласно нашим мыслям.
Скорпион
Скорпионам нельзя выбирать нечестные пути достижения целей. Безнаказанно это для них точно не пройдет. Если на пути встретятся какие-то трудности, лучше лишний раз попросить о помощи своих близких, друзей или коллег. Это будет честно, пусть для некоторых и станет ударом по самолюбию. Важно помнить, что сегодня помогают нам, а потом помогаем мы. Всё в балансе, особенно сейчас - в период со 2 по 8 октября.
Стрелец
Стрельцам астрологи настоятельно советуют приобщиться к прекрасному - посмотреть какое-нибудь новое кино, прочитать книгу, посетить музей и так далее. Созерцание красивого и интересного может пробудить в этих людях энтузиазм и желание жить. Астрологи говорят Стрельцам: "Покоряйте умом то, что нельзя одолеть силой". Интеллект - сильнейшее оружие этих людей. Нужно им воспользоваться по максимуму.
Козерог
Козероги с высокой вероятностью на этой неделе выберутся из ямы сомнений и страхов. Им станет намного легче двигаться вперед в плане рабочего процесса, в любви. Если же что-то не будет получаться, это говорит лишь об одном - нужно попробовать сделать это снова. Козероги - одни из самых упорных и усидчивых людей. Это их время и их возможность стать лучшими в чем-то.
Водолей
Водолеям нужно дать шанс другим людям помочь себе в чем-то важном. Не даром же говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. Если вторая половинка или друг предложат свою помощь в каком-то вопросе, нужно будет отодвинуть в сторону гордость. Кто-то из близких сможет помочь Водолеям решить сложную проблему с максимальной скоростью и эффективностью.
Рыбы
В любви Рыбам стоит отключить рационализм, доверившись сердцу и чувствам, но не нужно терять голову полностью и бесповоротно. Важно помнить про осторожность и здравый смысл. Ночные светила будут взывать к смелости и в финансовой сфере, но тут осторожность нужна еще большая, поскольку есть вероятность потратить лишнее или сделать что-то, что крайне негативно скажется на успехах.