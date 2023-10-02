Гороскоп на неделю со 2 по 8 октября: время баланса и успеха – не упустите шанс

Овен

Овнам можно будет взяться за самих себя, уделив время саморазвитию. Астрологи считают, что это хорошее время для чтения книг, разработки новых концепций и так далее. Это нужно не для того, чтобы удивлять других, а для того, чтобы совершенствовать самих себя. Если учиться ради признания и похвалы, ничего хорошего из этого не выйдет. Во всем нужна максимально искренняя личная мотивация - от работы до любви.

Телец

Тельцам совершенно точно не стоит обсуждать с посторонними свои финансовые дела. Еще больше проблем принесет обсуждение с другими людьми своей личной жизни. Тельцам стоит отвлечься от мыслей о результате и погрузиться в сам процесс. Это очень важно, ведь получение удовольствия от процесса избавляет от переживаний за конечный результат. Это основа счастья для любого человека - делать то, что нравится.

Близнецы

Близнецам нужно заниматься насущными делами, особенно если они не продиктованы влиянием со стороны. Пришло время прислушаться к себе и своим собственным желаниям, но не превращаться при этом в непроходимого эгоиста. Нужно помнить о балансе, ведь текущая неделя именно про него. Не стоит уезжать далеко из города, но и сидеть дома сутками тоже нельзя. Одиночество тоже до добра не доведет, как и беспорядочное общение.

Рак