Артемий Троицкий: «Алла Пугачева главнее, чем Владимир Путин»

«Макаревич, Гребенщиков, Шевчук, Земфира, Алла Пугачева - все они против войны, и это совершенно очевидно. Естественно, для того, чтобы как-то козырнуть, власти начинают игры и пляски вокруг Высоцкого и вокруг Цоя», - считает Артемий Троицкий.

Публицист также отметил, что, насколько ему известно, все родственники российских супер-звезд живут за границей, но иногда приезжают в Россию. Например, Кристина Орбакайте, которая приезжает в РФ работать. Отдельно он объяснил, почему у Примадонны все еще нет статуса «иноагента»:

«Я думаю, что история с Пугачевой кое-чему научила администрацию президента. Тому, что есть некоторые священные коровы, которых лучше не трогать. В частности, это те артисты, которые являются своего рода культурными символами и лицами, иконками Советского Союза. А Советский Союз - это теперь тоже большой культ, и взять Лию Ахеджакову объявить иностранным агентом и врагом народа - это контрпродуктивно. Это выстрел себе в ногу, себе дороже выйдет.

Поэтому и Аллу Пугачеву не объявляют иноагентом до сих пор. Понятно, что для десятков миллионов советских людей пожилого и пенсионного возраста Алла Пугачева главнее, чем Владимир Путин. Потому что это их юность, это их жизнь».

Троицкий заметил, что именно поэтому никто не будет объявлять Аллу Пугачеву или Олега Басилашвили иноагентами.