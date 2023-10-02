Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: кого ждут проблемы на работе?

Скорпион

У Скорпионов не будет поводов жаловаться на жизнь: сегодня удача на их стороне, многое дается легко, открываются новые перспективы. Вы привлекаете людей, чья поддержка дорогого стоит, и без труда завоевываете предложение самых влиятельных особ. Не стоит придавать большого значения тем мелким препятствиям, которые все же возникнут у вас на пути - их преодоление покажется всего лишь увлекательной игрой.

В семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания, близкие искренне радуются вашим успехам и приходят на помощь, если возникают мелкие затруднения. Воспользуйтесь возможностью хорошо отдохнуть: вдалеке от суеты и спешки вас ждут приятные эмоции.

Стрелец

Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями, однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Вы действуете обдуманно и точно, с хладнокровием, которому можно позавидовать, но порой слишком мало внимания уделяете своим эмоциям, недооцениваете подсказки интуиции. Помните, что у вас, как и у окружающих людей, есть чувства, с которыми нужно считаться.

Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах; вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем, можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей. Скучать не придется, поскольку к любому занятию вы подходите творчески.

Козерог