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Будут последствия: какой знак Зодиака с 5 октября ждет острый и напряженный период – Володина

Limon.ee
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Астрология. Снимок иллюстративный.
Астрология. Снимок иллюстративный. Фото: PeachShutterStock/Shutterstock

Астролог рассказала, какие люди получат по заслугам после 5 октября.

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Овнов в октябре будет сложный период в жизни. Особенно с 5 октября у представителей созвездия произойдет ряд событий, которые негативно скажутся на судьбе в целом.

«Дни с 5 по 16 октября будут довольно острыми, напряженными», - заявила она.

Овнам будет казаться, что весь мир ополчился против них. Но проблема кроется в их личном отношении к жизни - эти люди, по мнению Володиной, просто будут пожинать плоды своих проступков. Получат по заслугам.

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