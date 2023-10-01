«Физиономия – хищная»: Бывшая невеста Гришечкина решилась на пластику из-за травли после смерти актёра

После смерти актёра многие поклонники обвиняли во всём его бывшую избранницу - ту самую Диану Бичарову, ради свадьбы с которой Гришечкин похудел на 15 килограммов. Фанаты писали, что она якобы довела мужчину, однако сама «виновница» объяснила, что они расстались ещё год назад и с тех пор поддерживали дружеское общение, а также виделись на работе.

«После его смерти меня буквально затравили, обзывая уродиной, и это ещё самое мягкое высказывание. Кто-то даже написал, что я старше Славы… И грудь у меня ненастоящая - за его счёт сделала, и физиономия - хищная», - пожаловалась бывший продюсер.