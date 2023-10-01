Бывшая невеста заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина решила сделать пластику после того, как столкнулась с огромным количеством хейта в Сети. Об этом сообщает Life.
«Физиономия – хищная»: Бывшая невеста Гришечкина решилась на пластику из-за травли после смерти актёра
После смерти актёра многие поклонники обвиняли во всём его бывшую избранницу - ту самую Диану Бичарову, ради свадьбы с которой Гришечкин похудел на 15 килограммов. Фанаты писали, что она якобы довела мужчину, однако сама «виновница» объяснила, что они расстались ещё год назад и с тех пор поддерживали дружеское общение, а также виделись на работе.
«После его смерти меня буквально затравили, обзывая уродиной, и это ещё самое мягкое высказывание. Кто-то даже написал, что я старше Славы… И грудь у меня ненастоящая - за его счёт сделала, и физиономия - хищная», - пожаловалась бывший продюсер.
В какой-то момент из-за шквала критики у женщины даже случился нервный срыв, после которого она решилась записаться к челюстно-лицевому хирургу. Врач осмотрел тело 34-летней Дианы и посоветовал ей сделать лазерную липосакцию в зоне подбородка, подтянуть щёки и подкорректировать кольца Венеры на шее «уколами красоты», а также подтвердил натуральность её груди. Однако бюст четвёртого размера «сказался» на спине девушки, где образовалась холка. Сама она уже не рассосётся - тоже придётся удалять.