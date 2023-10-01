Анетт Контавейт о жизни после окончания профессиональной карьеры: на самом деле это гораздо сложнее, чем я думала

Она призналась, что, конечно, в завершении профессиональной карьеры есть и положительные моменты. «Безусловно, в этом есть свои плюсы. Я могу быть дома, мне не нужно уезжать каждую неделю. Многие трудности, связанные с теннисом, теперь позади».

Больше всего Анетт беспокоит то, что ей становится скучно. «Это единственное, чего я боюсь. Как я справлюсь с рутиной, с пребыванием дома, с долгой зимой, со всем тем, с чем мне никогда не приходилось сталкиваться раньше». В программе в воздухе повис вопрос, чем же теперь будет заниматься Анетт.

В передаче Анетт рассказала, что она по-прежнему занимается спортом, но сознательно не публикует информацию об этом в социальных сетях. «Я чувствую, что, поскольку я так долго была спортсменкой, я хочу делиться теми вещами, которыми я занимаюсь вне спорта, чтобы люди лучше меня узнали».

Вне спорта Анетт любит путешествовать, например, ездить на Сааремаа на выходные или за границу на более длительный срок.