«Я знала, что в какой-то момент эта карьера должна закончиться. Большой спорт - это разрушение тела», - призналась Анетт Контавейт в эфире программы Hommik Anuga и коротко рассказала о том, чего она больше всего боится после завершения профессиональной карьеры, пишет Elu24.
Анетт Контавейт о жизни после окончания профессиональной карьеры: на самом деле это гораздо сложнее, чем я думала
Бывшая профессиональная теннисистка Эстонии Анетт Контавейт в воскресенье утром стала гостьей программы ETV Hommik Anuga и откровенно рассказала о том, какой будет ее жизнь после завершения карьеры.
27-летняя Анетт бегло вспомнила о своей карьере, которая прервалась раньше, чем ожидалось, из-за травмы спины. «Поскольку я из тех людей, которые долго думают, прежде чем принять важное решение, я знаю, что это было правильно. Я на сто процентов примирилась с этим», - поделилась Анетт своим непростым решением.
«Я знала, что в какой-то момент эта карьера должна закончиться. Большой спорт - это разрушение тела». Спина Анетт до сих пор периодически болит.
Ведущая программы Ану Вяльба спросила Анетт, в какой момент она осознала, что спорт, которому она посвятила всю свою жизнь, закончен на этом уровне. «Это сложный момент. Я всегда чем-то занималась, училась чему-то другому тоже, поэтому я чувствовала, что у меня есть жизнь и вне тенниса. Жизнь не заканчивается. Но когда это происходит на самом деле, это очень сложно, гораздо сложнее, чем я думала», - задумчиво призналась Анетт.
Трудное решение вызвало и слезы. «Начинаешь думать, что играешь в теннис с 6 лет, и это хорошо у меня получается, но все равно было много разных мыслей».
Она призналась, что, конечно, в завершении профессиональной карьеры есть и положительные моменты. «Безусловно, в этом есть свои плюсы. Я могу быть дома, мне не нужно уезжать каждую неделю. Многие трудности, связанные с теннисом, теперь позади».
Больше всего Анетт беспокоит то, что ей становится скучно. «Это единственное, чего я боюсь. Как я справлюсь с рутиной, с пребыванием дома, с долгой зимой, со всем тем, с чем мне никогда не приходилось сталкиваться раньше». В программе в воздухе повис вопрос, чем же теперь будет заниматься Анетт.
В передаче Анетт рассказала, что она по-прежнему занимается спортом, но сознательно не публикует информацию об этом в социальных сетях. «Я чувствую, что, поскольку я так долго была спортсменкой, я хочу делиться теми вещами, которыми я занимаюсь вне спорта, чтобы люди лучше меня узнали».
Вне спорта Анетт любит путешествовать, например, ездить на Сааремаа на выходные или за границу на более длительный срок.
«Моя жизнь, конечно, не закончилась с тем, что я перестала играть в теннис, в жизни есть еще столько возможностей [...] надеюсь, что найду себе новое интересное занятие, и, может быть, люди действительно снова услышат обо мне», - заявила Анетт.