БИСТРО ИЛИ РЕСТОРАН? ⟩ В Пярнумаа Alexela откроет необычное заведение, которое бросит вызов заправкам с фаст-фудом

Название ресторана навеяно местными традициями коневодства. Это особое место, где можно насладиться вкусной едой, и где работают повара мирового класса. Меню ресторана разработал знаменитый шеф-повар SMAK Resto Дмитрий Рооз. Он руководил множеством ресторанов, участвовал в международных конкурсах и завоевал огромное количество наград, а в основе его кулинарии лежит принцип: ни в одном блюде не должно быть того, что не делает его лучше.

Täkupoiss бросает вызов еде быстрого приготовления, которую можно встретить в других ресторанах и забегаловках, чаще всего встречающихся на окраинах шоссе. Там в блюдах используют не замороженные продукты, а свежие местные ингридиенты, которые специально привозят с пярнуских и ляэнемааских ферм, лесов и водоемов. Масло, хлеб, картофель фри и майонез готовятся на кухне с нуля, не говоря уже об остальном.

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Несмотря на то, что еда приготовлена из местных натуральных продуктов и подача блюд напоминает ресторанную, все равно возникают вопросы, к какому типу предприятий общественного питания относится Täkupoiss. Как рассказали представители Alexela, на приготовление основного блюда уходит около 25 минут. Но цены, которыми поделился шеф-повар достаточно демократичные: они варьируются от 8 до 14 евро.

На сегодняшний день это самая крупная инвестиция Alexela в сектор АЗС. Здание будет генерировать собственную электроэнергию благодаря установленной на крыше солнечной электростанции мощностью 120 кВт.