Водолеи получат важную новость, Близнецы покорят новые горизонты: что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе

Лев

Лев долго работал, на этой неделе появятся первые плоды его усилий. Не всех целей получится достичь, но, так или иначе, результат будет впечатляющим. Разберите недочеты и отправляйтесь за новыми победами. В семейных делах проявите терпимость и внимание к близким. Домочадцы валятся с ног от усталости. Так что забудьте про трудовые марафоны (хотя бы в конце недели) и спокойно отдохните все вместе.

Дева

В последнее время Дева тонула в быте и семейных проблемах. Пора вспомнить о своих интересах. Вам предстоит восстановить продуктивность на работе и заняться финансовыми делами. Погода в доме наладится к выходным, обещаем. В среду и четверг займитесь здоровьем, это удачный период, чтобы посетить врача.

Весы

На этой неделе привычные модели поведения перестанут действовать. Как же быть? Больше общайтесь и будьте смелее. Сейчас ошибки не так уж страшны, важно не упустить возможность, которая пригодится вам в будущем. В личной жизни старайтесь не идти на поводу у партнера. Понимаем, вы не хотите ругаться, но игнорировать свои желания тоже не стоит. Во всем нужен баланс.

Скорпион