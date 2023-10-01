Есть две вещи, которыми можно заниматься бесконечно: любоваться на золотую осень и читать свежий гороскоп. Рекомендуем совместить эти занятия, ведь астролог Анна Артемьева как раз составила прогноз на предстоящую неделю 2-8 октября.
Водолеи получат важную новость, Близнецы покорят новые горизонты: что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе
Овен
Овнам не получится отсидеться в сторонке, поедая печеньки и болтая с коллегами. Придется поднапрячься, ведь руководство потребует от вас результатов. Выход есть: планируйте предстоящие задачи и делайте перерывы, иначе продуктивность снизится. В личной жизни не обращайте внимание на бытовые мелочи. Да, домочадцы могут забыть помыть посуду, но это не повод для выяснения отношений. Поберегите нервы, они пригодятся на выходных. В эти дни объявятся родственники и захотят пообщаться. Что делать? Четко обозначайте границы и не позволяйте окружающим лишнего.
Телец
Тельцы могут расслабиться, на рабочем фронте все будет спокойно и размеренно. Направьте энергию на близких. В последнее время в отношениях с партнером появилось много недосказанности, пора это исправить. Поговорите с кавалером по душам, но старайтесь не атаковать его претензиями. Действуйте мягко, тогда будет легче договориться.
Близнецы
Близнецам будет сопутствовать удача в новых делах. Попробуйте себя в необычной сфере: запишитесь на курсы, освойте необычное хобби или просто пообщайтесь с интересными людьми. А вот с финансами не все так просто - отложите крупные траты и воздержитесь от кредитов, сейчас не время.
Рак
Раку предстоит много работать, но внутренние противоречия могут помешать вам сосредоточиться на важном. Не мотайте нервы себе и другим. Ищите отдых, который вас наполняет, и меньше думайте о туманном будущем. Про спорт тоже не забывайте, физическая активность - то, что вам сейчас нужно.
Лев
Лев долго работал, на этой неделе появятся первые плоды его усилий. Не всех целей получится достичь, но, так или иначе, результат будет впечатляющим. Разберите недочеты и отправляйтесь за новыми победами. В семейных делах проявите терпимость и внимание к близким. Домочадцы валятся с ног от усталости. Так что забудьте про трудовые марафоны (хотя бы в конце недели) и спокойно отдохните все вместе.
Дева
В последнее время Дева тонула в быте и семейных проблемах. Пора вспомнить о своих интересах. Вам предстоит восстановить продуктивность на работе и заняться финансовыми делами. Погода в доме наладится к выходным, обещаем. В среду и четверг займитесь здоровьем, это удачный период, чтобы посетить врача.
Весы
На этой неделе привычные модели поведения перестанут действовать. Как же быть? Больше общайтесь и будьте смелее. Сейчас ошибки не так уж страшны, важно не упустить возможность, которая пригодится вам в будущем. В личной жизни старайтесь не идти на поводу у партнера. Понимаем, вы не хотите ругаться, но игнорировать свои желания тоже не стоит. Во всем нужен баланс.
Скорпион
Займитесь долгосрочными проектами, на этой неделе они будут наиболее удачными. Текущие задачи не решайте в одиночку, прибегайте к помощи коллег и близких. В личных делах меньше слушайте советы других и доверяйте себе. Вокруг собралось много злопыхателей, которые вам завидуют. Мнение этих людей вам точно ни к чему.
Стрелец
Всю неделю Стрельцам будет не по себе. Причина дискомфорта проста: рядом появится человек, который вызовет у вас смешанные чувства. Новый знакомый станет вас привлекать, но доверять ему вы не сможете - держите дистанцию. В рабочих вопросах наступит благоприятный период: наконец-то получится реализовать проект, над которым вы так долго трудились, поздравляем!
Козерог
Козерогам не избежать офисных разборок. Спокойно, можно сократить риски серьезного конфликта. Как? Держитесь в стороне от сплетен и не рассказывайте детали своей работы коллегам. Да, про командную активность придется забыть, но это хороший шанс заявить о себе. Возьмитесь за реализацию нового направления, тогда начальство точно вас заметит. Отдохнуть от трудовых подвигов вы сможете дома, семейная обстановка будет комфортной и уютной. Мы уже хотим напроситься к вам на чай!
Водолей
В начале недели Водолеев ждет важная новость. Это известие отразится на вашем будущем, поэтому скорректируйте свои действия с учетом новых событий. В личной жизни тоже будет весело. Неожиданно вы увидите вторую половинку в новом свете. Да, люди меняются, но законы коммуникации с ними остаются прежними. Идите навстречу партнеру, обещаем, вам по пути.
Рыбы
Вы очень устали! В последнее время у Рыб все валится из рук, но причина таких неудач проста - банальное переутомление. Сделайте паузу и немного отдохните. Рекомендуем выдохнуть во вторник и среду, а в четверг - пятницу вы спокойно вернетесь к рутинным делам. Результаты вас непременно порадуют.