Эстонец, на все лето застрявший в Болгарии, приехал домой – власти Болгарии требуют его возвращения

Маргус, который с весны находился в Болгарии по обвинению в употреблении наркотиков, наконец-то вернулся домой. Из Бургаса он вылетел в Вену, откуда друг отвез его в Эстонию. «Хорошо, что я дома, но тревога за будущее все еще остается. Болгарские власти уже звонили мне с просьбой вернуться, но это невозможно», - рассказывает Маргус.
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В мае полиция Болгарии остановила на дороге машину, за рулем которого находился Маргус. Они решили проверить его документы, а также провести тесты на алкоголь и наркотики. Когда алкотестер показал ноль, тест на наркотики оказался положительным. С этого момента начался замкнутый круг, который продолжался до конца сентября. В течение всего этого времени мужчине было запрещено покидать Болгарию.