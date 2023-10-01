Эстонец, на все лето застрявший в Болгарии, приехал домой – власти Болгарии требуют его возвращения

В мае полиция Болгарии остановила на дороге машину, за рулем которого находился Маргус . Они решили проверить его документы, а также провести тесты на алкоголь и наркотики. Когда алкотестер показал ноль, тест на наркотики оказался положительным. С этого момента начался замкнутый круг, который продолжался до конца сентября. В течение всего этого времени мужчине было запрещено покидать Болгарию.

В то же время у Маргуса из-за стресса случился сердечный приступ, и он был госпитализирован. Все три попытки вернуться на родину в начале сентября не увенчались успехом, а деньги за три билета на самолет были просто выброшены на ветер из-за бюрократичных и медленных процедур, проводимых в Болгарии.