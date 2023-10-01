ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ? ⟩ В Нымме забросали дом яйцами: это уже не первый случай

В Facebook группе Nõmmekad жительница сообщила, что в пятницу вечером около десяти часов окна и фасад ее дома забросали яйцами. Дом, который обстреляли яйцами, расположен на улице Яансена.

«На этот раз мишенью стали окна второго этажа. Я подозреваю, что наш дом был не единственной целью. Так что если вы собирались утром приготовить омлет, а яйца пропали из холодильника, вы знаете, куда они делись», - пишет хозяйка, добавляя, что это уже не первый случай, когда в их дом бросают предметы.

Яйца. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

«Этим летом произошло то же самое. В окно бросили двухлитровую коробку из-под сока, которая залетела внутрь. Испуг был очень сильный. Мы живем на первом этаже», - рассказывает жительница, добавляя, что тогда зачинщиками были дети. «Они просто пришли в сад с самокатом и скейтбордом. На грядке остались следы», - рассказывает она. «В прошлый раз я прыгнула в машину и застала на детской площадке ребят из начальной школы, которые это сделали. Видимо, и в случае с яйцами были дети», - думает она.

После инцидента с соком жительница связался с одним их родителей ребенка, который был очень расстроен случившимся.

«Поскольку это происходит уже второй раз, я снова сообщила об этом в группе. У нас в доме очень хрупкие окна, поэтому просто чудо, что они целы», - говорит она.