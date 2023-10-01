МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Ксения Балта отпраздновала годовщину свадьбы: танцуем дальше!

Легкоатлетка Ксения Балта вчера, 30 сентября, отпраздновала пятую годовщину свадьбы с мужем Андреем Назаровым! Об этом пишет Elu24.
В честь юбилея Ксения выложила видео, на котором они с Андреем танцуют. «С пятой годовщиной свадьбы, любовь моя, давай продолжать танцевать!» - подписала она в ролик, размещенный в Instagram.
Супруги расписались в 2018 году в Соборе Спаса Преображения, а праздник отметили в Доме братства Черноголовых.
28 февраля прошлого года у пары родилась дочь Кира.
В начале лета Балта, которая серьезно травмировала правую ногу в начале апреля, сказала, что самое тяжелое в реабилитации - это то, что она не может так много заниматься со своей маленькой дочкой.
В мае в программе Ringvaade Ксения рассказала, что если раньше она вставала поздно, то теперь она ходит заниматься в самую раннюю тренировочную группу. «Либо в 8:30, либо в 9 я начинаю тренировку. В зависимости от того, во сколько она [ребенок] встает».
По словам Ксении, ее дочь иногда просыпается около пяти утра. «В хороший день - в шесть. Вот тогда чувствуешь себя по-настоящему отдохнувшей. На самом деле, в восемь вечера я уже сплю».
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