МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Ксения Балта отпраздновала годовщину свадьбы: танцуем дальше!

В честь юбилея Ксения выложила видео, на котором они с Андреем танцуют. «С пятой годовщиной свадьбы, любовь моя, давай продолжать танцевать!» - подписала она в ролик, размещенный в Instagram.

Супруги расписались в 2018 году в Соборе Спаса Преображения, а праздник отметили в Доме братства Черноголовых.

28 февраля прошлого года у пары родилась дочь Кира.

В начале лета Балта, которая серьезно травмировала правую ногу в начале апреля, сказала, что самое тяжелое в реабилитации - это то, что она не может так много заниматься со своей маленькой дочкой.

В мае в программе Ringvaade Ксения рассказала, что если раньше она вставала поздно, то теперь она ходит заниматься в самую раннюю тренировочную группу. «Либо в 8:30, либо в 9 я начинаю тренировку. В зависимости от того, во сколько она [ребенок] встает».