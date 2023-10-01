Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака: кого ждет разочарование, а кого удача?

Романтические и дружеские отношения развиваются стремительно, причем можно смело доверять первому впечатлению о новом знакомом - оно наверняка будет верным. Для пар, в последнее время часто ссорившихся и выяснявших отношения, первое октября станет днем примирения и гармонии.

Овен

Овнов ожидает день, полный приятных совпадений, сюрпризов и настоящих чудес. Наиболее благоприятна ситуация в сфере семейных и романтических отношений: эмоциональные связи укрепляются, появляется возможность преодолеть разногласия. Немаловажно и то, что сегодня вы готовы прислушаться к конструктивной критике, изменить свое поведение, если в этом возникнет необходимость.

В делах у Овнов также полный порядок: есть шанс достичь поставленных целей и разобраться с досадными мелочами, мешающими движению вперед. Нет преград для карьерного роста и развития творческого потенциала.

Телец

Тельцам стоит подготовиться к проблемам в делах: помешать реализации ваших планов могут как происки недоброжелателей, так и неудачное стечение обстоятельств. В любом случае не теряйте веры в себя - шанс справиться с трудностями у вас есть, и он весьма велик. Звезды советуют опираться на проверенных партнеров и давних союзников.

В личных отношениях ощущается влияние благоприятных тенденций, близкие люди будут вас радовать. Хорошо пройдут встречи с друзьями, вечеринки и праздники. Не отказывайтесь от поездок: вдали от дома вас ожидают приятные сюрпризы.

Близнецы