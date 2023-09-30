Оставшийся один после смерти Гришечкина пёс Беня скулит по хозяину и ждёт его у кровати

После смерти актёра Вячеслава Гришечкина его любимый пёс Беня до сих пор живёт в квартире один. Это продолжается уже две недели. Животное постоянно находится возле кровати хозяина, скулит и почти не ест. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOТ. Родственники артиста всё ещё не определились с тем, куда пристроить пса.