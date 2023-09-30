В споре «жена-мама» они всегда выбирают маму: пять имен мужчин, которые так и остались маленькими мальчиками

Слабое здоровье мальчика порождает чрезмерную материнскую опеку. Если вовремя не вмешается отец, может вырасти безвольный сын. По статистике, это имя наделяет мужчин нерешительностью, доверчивостью и добротой. Решая все его проблемы, в итоге у мальчика не вырабатывается ответственность, он вырастает мнительным, долго хранит обиды.

Даже повзрослев, Анатолиям трудно выразить себя в профессии, ведь ее тоже выберет мама. Со временем инфантильность или слабые попытки доказать свою самостоятельность может перерасти во вредные привычки (алкоголь). Избранницу Анатолию тоже будет долго выбирать мама, либо он может попасть в руки деспотичной женщины.

Илья - не хочет расставаться с любимой мамой

С детства ранимый мальчик попадает под излишнюю заботу матери. Его редко отдают в детсад, а дома исполняют все его желания. Такое воспитание может дать Евгению чувство величия и грандиозные планы, которые воплотить он не в состоянии из-за нерешительности.

Мама через сына реализует свои мечты, постоянно подсказывая и помогая ему в карьере своими связями. Мужчины с этим именем обычно женятся поздно, ведь мама с детства внушала, что все девушки не достойны его. Даже после долгого выбора и многочисленных ошибок такой мужчина не захочет уходить от любимой мамы.

Тимофей - боится ярких женщин

Если мама будет отстранять отца от воспитания, сын может вырасти инфантильным и совершенно неприспособленным решать самостоятельно проблемы. Нерешительность будет создавать трудности в общении с противоположным полом.