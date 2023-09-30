Звезда американского спорта хочет начать порнокарьеру, и будущая коллега готова ему с этим помочь

Хилл - игрок команды Miami Dolphins, а Ласт , как оказалось, является большим поклонником Национальной футбольной лиги (NFL). Она участвовала в различных спортивных шоу и работала с несколькими спортсменами. В своем недавнем твите Ласт протянула футболисту руку помощи, но с условием.

Если порнозвезда поможет Хиллу, то игрок должен будет подарить ей VIP-билеты на игру его футбольной команды. «Да, я могу помочь ему начать карьеру, но он должен достать мне билеты на игру. Впрочем, в моем бизнесе скорость никогда не бывает на пользу. Я могу помочь ему заработать миллионы, если сделаем OnlyFans», - написала Кендра Ласт в своем твите.