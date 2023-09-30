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Звезда американского спорта хочет начать порнокарьеру, и будущая коллега готова ему с этим помочь

Limon.ee
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Фото: RW/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Звезда американского футбола Тайрик Хилл в одном из интервью заявил, что после окончания спортивной карьеры он хотел бы заняться порнокарьерой. Это вызвало много критики в его адрес, но эту идею поддержала порнозвезда Кендра Ласт, которая пообещала помочь ему в случае необходимости, сообщает Sport.

Хилл - игрок команды Miami Dolphins, а Ласт, как оказалось, является большим поклонником Национальной футбольной лиги (NFL). Она участвовала в различных спортивных шоу и работала с несколькими спортсменами. В своем недавнем твите Ласт протянула футболисту руку помощи, но с условием.

Если порнозвезда поможет Хиллу, то игрок должен будет подарить ей VIP-билеты на игру его футбольной команды. «Да, я могу помочь ему начать карьеру, но он должен достать мне билеты на игру. Впрочем, в моем бизнесе скорость никогда не бывает на пользу. Я могу помочь ему заработать миллионы, если сделаем OnlyFans», - написала Кендра Ласт в своем твите.

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