ВИДЕО ⟩ Танцы Бритни Спирс с ножами закончились приездом полиции

Свою новую публикацию Бритни сопроводила объяснением:

«Я знаю, что напугала всех своим последним постом, но это поддельные ножи, которые моя команда арендовала в магазине Hand Prop в Лос-Анджелесе. Это не настоящие ножи. Никому не нужно волноваться или вызывать полицию. Я пытаюсь подражать одной из моих любимых исполнительниц Шакире…Постановка, которая меня вдохновила! Приветствуем нас, плохих девчонок, которые не боятся раздвигать границы и рисковать».

Тот самый танец Шакиры, который, как утверждает Бритни, вдохновил ее:

О полиции Спирс упомянула не случайно. После публикации первого ролика с ножами «некто очень близкий, кого действительно волнует ее состояние», вызвал правоохранителей в дом звезды, пишет CNN.

По словам капитана офиса шерифа округа Вентуры Дина Уорти, сначала человек, имя которого не называется, позвонил в группу оценки психического здоровья Департамента полиции Лос-Анджелеса, которая затем передала звонок в офис шерифа. Оттуда в дом певицы отправили сержанта, который «имел несколько предыдущих контактов с госпожой Спирс на протяжении многих лет». Полицейский позвонил в домофон особняка артистки, объяснив охраннику, что «приехал, основываясь на информации, что звезда может испытывать потенциальный кризис психического здоровья или находится под угрозой членовредительства».

В свою очередь начальник охраны певицы сообщил сержанту, что он был со Спирс, никакой угрозы ее безопасности нет, и певица не хотела, чтобы полицейские входили на территорию.

Позже адвокат артистки позвонил стражу порядка и заверил, что «только что разговаривал с певицей» и «заверил его, что у нее нет проблем ни психических, ни физических, ни каких-то еще».