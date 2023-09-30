В своем Instagram Бригитте Сюзанне Хунт рассказала, что издание Nelli Teataja предложило ей деньги за использование ее фотографии в обнаженном виде, которое уже несколько дней гуляет по социальным сетям. «Я не знаю, плакать мне или смеяться», - говорит Хунт, которая уже устала от скандалов, пишет Elu24.
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СМЕХ И СЛЕЗЫ ⟩ Известное издание предложило скандальной блондинке деньги за публикацию ее обнаженной фотографии
По группам в социальных сетях гуляет фотография обнаженной Бригитте Сюзанне Хунт. Когда в Elu24 сообщили, что Хунт сама рассылала это фото разным мужчинам, светская львица решительно опровергла этот слух. «Да, теперь это официально самый болезненный удар: мой бывший распространяет мою обнаженную фотографию», - написала она в своем блоге в четверг, 28 сентября. «Пожалуйста, учитесь на моих ошибках!» - добавила Хунт.