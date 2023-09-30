СМЕХ И СЛЕЗЫ ⟩ Известное издание предложило скандальной блондинке деньги за публикацию ее обнаженной фотографии

В своем Instagram Бригитте Сюзанне Хунт рассказала, что издание Nelli Teataja предложило ей деньги за использование ее фотографии в обнаженном виде, которое уже несколько дней гуляет по социальным сетям. «Я не знаю, плакать мне или смеяться», - говорит Хунт, которая уже устала от скандалов, пишет Elu24.