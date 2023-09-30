Голливудскую звезду Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах

По данным издания, в этот раз голливудскую звезду обвинил его массажист. Он рассказал, что Спейси заказывал три разных 90-минутных сеанса массажа в отеле New York Edition в августе и сентябре 2016 года. В материалах указано, что Спейси совершал «нежелательные и неуместные сексуальные домогательства» во время процедур.

«Спейси неоднократно испытывал сексуальное возбуждение во время сеансов и даже предлагал дополнительные деньги в обмен на сексуальные услуги», - говорится в иске.

Мужчина также признался, что отменить записи звезды «Карточного домика» он просто не мог. Дело в том, что актёр всегда называл разные имена при бронировании сеанса. В итоге после всего произошедшего массажист прекратил проводить сеансы в отеле New York Edition.